Диалог скульптора и писателя

На одном из таких островов — в Галерее Нади Брыкиной, в Театре перформативных искусств — состоялся в апреле серьезный диалог двух художников — скульптора Андрея Красулина и писателя Людмилы Улицкой . Диалог этот возник и сложился не сегодня и не вчера, а потому — прозвучавший — был объективен и гармоничен, и не только по отношению к главным действующим лицам, но и к зрителям.

Фото: Арина Депланьи

Безусловно, вывести изобразительное искусство с литературой на чистую воду и, так сказать, раскрыть их прочную и давнюю связь пытались и раньше. Наш знаменитый декабрист Бестужев-Марлинский в своих работах со свойственной ему широтой и доскональностью много теоретизировал на эту тему, а немец Лессинг обессмертил своё имя, написав трактат под названием «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии». Но то — теоретики, и жили они давно.

А Красулин и Улицкая не только наши современники, но также интереснейшие художники-практики. И, поддерживая их, в диалог включились другие практики и теоретики: художники Александр Ситников и Михаил Крунов, искусствовед Алексей Лидов…

Работы Андрея Красулина представлены в Русском музее, Третьяковской галерее и многих российских и европейских музеях, и вот сейчас — его персональная выставка в Галерее Нади Брыкиной на Мясницкой. Он, как и его жена Людмила Улицкая, работает с материалом, воссоздающим уходящую реальность. Он свидетельствует о существовании текста как визуальной культуры.

Но не просто литературного, буквенного текста. На этой встрече слово «текст» обросло смыслами и вернулось к первоначальным своим значениям, «вспомнило» о том, что оно — ТЕКСТиль и ТЕКСТура.

А ещё — конТЕКСТ.

И вот несколько фраз, вырванных из конТЕКСТА и ставших новым знаком в этой записи.

Фразы вырванные из конТекста и ставшие новым знаком в этой записи:

— Каждое живое существо можно рассматривать как текст.

— Каждый из нас может быть представлен в виде записи, а наши дети — это тот текст, который мы в них вкладываем.

— Я как личность — текст, и личность-текст пишет другой текст.

— Текст существует в живописи как код образов.

— Наскальная живопись: текст — это материал, оставление следа.

— Внутренний текст переходит в живописный знак.

— Текст — это создание памяти.

— Память — священная субстанция. Эта тема стала для всех волнующей и существует только в виде текста. Пока она лежит в тебе самом — она не существует.

— Новая жизнь текста — переписывание.

— Среда меняет сообщение. В каждом зале знак звучит по-разному.

— Жизнь и умирание текстовой и знаковой системы — это такой же значимый вопрос, как жизнь и умирание автора — носителя знака и памяти, носителя постепенно рождающегося текста.

Фото: Арина Депланьи

…Людмила Улицкая говорила о том, что в наше время текст переходит в виртуальное измерение, прекращая свое существование в письменно-бумажной форме. Недалекое будущее покажет, будет ли бумажный текст окончательно убит для писателей и станет ли новым источником вдохновения для художников.

Пока можно говорить так: есть те, кто может создавать свои знаки сразу в компьютере, а есть такие, для кого немыслимо помещать свое вдохновение в легкостираемую среду. Среди наших знакомых — людей пишущих — много тех, кому важно видеть именно варианты рукописной знаковой системы. Такой, которую можно переложить, разрезать, свернуть, расписать карандашом или ручкой — художник всегда в процессе.