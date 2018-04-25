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Фото дня: картина из собрания Эрмитажа на стене петербургского дома
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Фото дня: картина из собрания Эрмитажа на стене петербургского дома 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Публикация от Ulyanarisovala (@ulyanarisovala) 22 Апр 2018 в 5:56 PDT  В Петербурге на стене дома на Конюшенной площади появилась репродукция картины Якоба Герритса Кейпа «Портрет молодой женщины», хранящейся в Эрмитаже. Автором необычного стрит-арта является петербургская художница Ульяна Полоз, которая ранее запустила проект Outingsprojectspb, в рамках которого она распечатывает репродукции классических полотен и приклеивает их к фасадам петербургских домов. Фотографии своих работ девушка выкладывает в Instagram.
О проекте Outingsprojectspb мы писали здесь. Художница рассказала нам, что работает ночью и ни в коем случае не выбирает стены исторических зданий или только что отремонтированные фасады домов. Картины она обрабатывает специальным составом, но все равно находятся люди, которые пытаются сорвать репродукции.
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