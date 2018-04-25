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Новая выставка в музее ювелирного искусства расскажет костромичам историю подстаканника
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Новая выставка в музее ювелирного искусства расскажет костромичам историю подстаканника 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
28 апреля в костромском музее ювелирного искусства откроется выставка подстаканников «Он согрел мою душу в пути»: история подстаканника — история страны». Экспозицию собрали из частных коллекций Евгения Соловьева из Фурманова и Натальи Бубновой из Ярославля, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Подстаканник — это вещь, увидев которую мы невольно представляем себе поезд, стук колес и душевные разговоры попутчиков за кружкой горячего чая. Дату появления первого подстаканника назвать сложно, но с середины XIX века их стали изготавливать многие мастера, даже Фаберже. Изысканность подстаканника зависела от платежеспособности заказчика. Были и простые работы, и украшенные штихельной резьбой, чернью, в стилях рококо, модерн, ампир.
На выставке можно будет отследить историю подстаканника с первых лет Советской власти до наших дней. Вы увидите копии дореволюционных подстаканников от завода «Платиноприбор».
После Великой Отечественной войны их изготавливали из отходов штамповочного производства. Когда страна восстановилась, их стали делать из серебра, латуни, нержавеющей стали, мельхиора, алюминия, украшали героями сказок, былин, басен, пейзажами.
Выставка будет работать до 28 мая.
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