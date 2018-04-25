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Международный фестиваль графики «VITA-ART-TIME» откроется в Волгограде
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Международный фестиваль графики «VITA-ART-TIME» откроется в Волгограде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова, открывшийся после долгожданной масштабной реконструкции в марте прошлого года, вновь открывает свои гостеприимные двери для выставок художников различных жанров.
На этот раз в музее пройдет мероприятие международного формата. Выставка графического искусства «VITA-ART-TIME» соберет в стенах выставочного зала музея талантливых исполнителей в данной технике из России, Италии, Израиля, Вьетнама, Эстонии и Чехии, а на торжественном открытии будут присутствовать известные деятели культуры со всей страны.
Как сообщили информационному порталу «РЕВИЗОР.ru» в региональном комитете культуры, посетители выставки увидят произведения различных видов печатной графики, созданные художниками за последние пять лет. Это сухая игла, ксилография, линогравюра, литография и шелкография.
Международный конкурс рассматривал более 300 графических работ. В результате в конкурсной экспозиции будут представлены 126 работ более 50 авторов.
Кроме того, своеобразным сюрпризом для волгоградцев и гостей города будет включение в экспозицию выставки резцовой гравюры на меди «Похищение на морском чудовище» (1498 год) Альбрехта Дюрера из фонда Музея Машкова.
По словам директора музея Варвары Озериной, включение работы Дюрера в экспозицию фестиваля современной печатной графики даст возможность ощутить незримый диалог культур, эпох, художественных языков.
Фестиваль графики приурочен к 75-летию Победы в Сталинградской битве и 55-летию со времени открытия Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова.
Выставка откроется 4 мая в 17.00 в выставочном зале по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 37.
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