«Семейную встречу» провели в музее школы №1793

В музее «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» в школе № 1793 прошла встреча семей, дети которых рассказали о своих семейных ценностях.

«Семейная реликвия» − это сохранение семейной памяти, чтобы в каждой семье не пылились и не плесневели фотографии и письма, а члены семьи находили время на совместные собрания нескольких поколений и говорили о том, чем богата эта семья, чем жил этот род. Так, семья Аверкиных подарила музею памятный альбом «История братьев Аверкиных», семья Корольковых − открытки времен 1942–1944 годов. В организации музейной субботы активное участие приняли педагог-библиотекарь Наталья Гринина и классный руководитель 7 «А» класса Лариса Иродовская со своими учениками. Они представили литературно-музыкальную композицию по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», а Марина Ч. прочитала рассказ Юрия Яковлева «Реликвия», — говорится на сайте школы.

В заключение руководитель музей Ирина Цыброва предложила участникам присоединиться к большому национальному проекту «Крепка семья − сильна Россия», который поддерживается «Музеем Победы» на Поклонной горе. (вт)