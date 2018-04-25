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«Семейную встречу» провели в музее школы №1793
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«Семейную встречу» провели в музее школы №1793 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В музее «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» в школе № 1793 прошла встреча семей, дети которых рассказали о своих семейных ценностях.
«Семейная реликвия» − это сохранение семейной памяти, чтобы в каждой семье не пылились и не плесневели фотографии и письма, а члены семьи находили время на совместные собрания нескольких поколений и говорили о том, чем богата эта семья, чем жил этот род. Так, семья Аверкиных подарила музею памятный альбом «История братьев Аверкиных», семья Корольковых − открытки времен 1942–1944 годов. В организации музейной субботы активное участие приняли педагог-библиотекарь Наталья Гринина и классный руководитель 7 «А» класса Лариса Иродовская со своими учениками. Они представили литературно-музыкальную композицию по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», а Марина Ч. прочитала рассказ Юрия Яковлева «Реликвия», — говорится на сайте школы.
В заключение руководитель музей Ирина Цыброва предложила участникам присоединиться к большому национальному проекту «Крепка семья − сильна Россия», который поддерживается «Музеем Победы» на Поклонной горе. (вт)
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