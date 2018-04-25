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В Москве открылась выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты
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В Москве открылась выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
INTERCHARM Professional — одна из самых известных российских выставок индустрии красоты и салонного бизнеса. В весенней выставке принимают участие 512 компаний из 20 стран (182 из них впервые участвуют в проекте) и представлены более 2 500 брендов из 36 стран. Будут охвачены все продукты и услуги ключевых сегментов рынка красоты: от косметологии, парикмахерского дела, спа и ногтевого сервиса до оборудования и аксессуаров для салонов и студий красоты. В специальную секцию «Грин Корнер» на выставке выделена натуральная и органическая косметика: здесь свою продукцию представят 17 компаний. Фото: INTERCHARM Professional Фото: INTERCHARM Professional Фото: INTERCHARM Professional Фото: INTERCHARM Professional Фото: INTERCHARM Professional Фото: INTERCHARM Professional Также в программе INTERCHARM Professional — восемь профессиональных мероприятий. Помимо мастер-классов, семинаров и презентаций, которые все три дня буду проходить на стендах участников, в рамках выставки состоятся:
I Конгресс «Сочетанные технологии эстетической медицины»;
XVII Конференция «Менеджмент салонов красоты»;
XXI Открытый Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей;
IX Бизнес-лаборатория «Риски эстетической медицины»;
XXI Международный Конгресс по прикладной эстетике;
Конференция «Инъекционная косметология: настоящее и будущее»;
Программа InterCHARM Mentorship (Косметология);
Школа ногтевого сервиса.
Узнать подробнее о выставке можно на сайте intercharm.ru. Статьи по теме Как ухаживать за кожей до 40 лет Как правильно делать маникюр и педикюр в домашних условиях Что такое космецевтика: преимущества и недостатки Почему весь мир помешался на южнокорейской косметике
Запись «В Москве открылась выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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