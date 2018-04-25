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Рядом с Савеловским откроется экспозиция «Лицом к лошади»
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Рядом с Савеловским откроется экспозиция «Лицом к лошади» 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
В ближайшую пятницу, 27 апреля, в арт-галерее «Конюшня», которая расположена на Беговой, откроется выставка «Лицом к лошади». Свои работы представят ученики и преподаватели семейной студии творчества Arcobaleno.
— Воспитанники студии создают свои картины под руководством опытных учителей, выезжают на пленэры и посещают выставки. Живопись для них — это интересный способ путешествия по жизни, вояж с новыми друзьями. В этот раз их творческий взор привлекла тема лошадей, скачек и конного спорта, — отметил представитель пресс-службы галереи.
Ознакомиться с работами можно будет до 30 июня.
Арт-галерея расположена по адресу Беговая улица, дом 22, строение 17. Вход на выставку свободный. (мю)
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