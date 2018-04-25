ЗВЕРЕВ-GALA

В первом зале музея внимание посетителя сосредоточено на отображении портретов художника: Зверев рисовал десятки автопортретов в масле, в гуаши и в графике, и все они совершенно разные, непохожие один на другой. В самом начале экспозиции можно увидеть стенд с ранними работами — 15 не то портретов, не то «фигур», собранных в одно целое из всплесков цвета и ломаных черных линий.

Особую атмосферу в зале музыка, которую слышал и слушал сам Анатолий Зверев. Советские марши, джазовые композиции помогают познакомиться с колоритом эпохи, передать ощущения и эмоциональное состояние самого автора картин. Фото: culture.ru Второй этаж сразу же акцентирует внимание посетителя на галерее, представленной 22-мя женскими портретами, созданными художником за период 50-80-х годов ХХ века. Крупные планы лиц выполнены одним только цветом, они почти лишены четких контуров и написаны щедрыми мазками, объемными линиями из краски. Яркие, экспрессивные работы производят сильное впечатление, а акцент на непропорционально больших глазах визуально углубляет пространство работы, делает портреты особенно выразительными и эмоциональными. Черты лиц по большей части схематичны, искажены, изображение стремится передать не фотографическую точность, а скорее ощущение художника от модели.

На четырех портретах запечатлена Оксана Асеева, вдова поэта Николая Асеева. Оксана стала музой и возлюбленной Зверева в конце 60-х годов. Все четыре портрета словно светятся изнутри, полотна выполнены в теплых желтых и охристых тонах, наполнены солнцем. Зверев щедро использует краску, чтобы прорисовать волосы, и они начинают выступать над холстом, завиваться в кудри.

Здесь же расположены несколько пейзажных работ. На первый взгляд изображения кажутся схематичными и простыми, но стоит присмотреться к крупным мазкам и обилию тона, перенасыщающими пространство холста. Фото: culture.ru На втором этаже мы слышим звучание стихов самого художника — Анатолий Зверев пробовал себя в поэзии, одно время считал именно ее своим основным направлением. На третьем расположились супрематические композиции и графика. Работы художника, выполненные в синевато-серых и желтоватых тонах, с обилием черных линий и выразительных граней, недвусмысленно отсылают к беспредметной живописи Казимира Малевича

Впервые на выставке можно увидеть уникальнуюколлекцию иллюстраций к повести Николая Гоголя «Записки сумасшедшего», предоставленную музею Георгием Апазидисом. Специально к данной части экспозиции известный российский режиссёр-мультипликатор Михаил Алдашинсоздал анимационный фильм. Фото: culture.ru Разные работы, разные техники, темы, стили — добро пожаловать на день рождения Художника!

Выставка работает до 20 января 2019 года