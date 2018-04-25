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Выставка, посвященная фронтовикам из Московского полиграфа, открылась в музее на Михалковской
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Выставка, посвященная фронтовикам из Московского полиграфа, открылась в музее на Михалковской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Музее истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова на Михалковской улице открылась новая экспозиция. Выставка посвящена фронтовикам — студентам и педагогам МПИ. Ознакомиться с ней можно до 13 мая.
— Экспозиция включает документы, фотографии, приказы об эвакуации семей и о призвании в армию студентов и преподавателей Полиграфа. Среди экспонатов — листовка с автографом Николая Жукова, диаскоп, принадлежавший легендарному разведчику полковнику Рудольфу Абелю, газеты и плакаты, рисунки художников-ветеранов, выполненные на фронте, — пояснил представитель администрации музея.
Выставка открыта ежедневно кроме субботы и воскресенья. Время работы: с 10.00 до 17.00. Адрес: Михалковская улица, дом 7. Посещение бесплатное. (мю)
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