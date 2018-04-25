Выставка, посвященная фронтовикам из Московского полиграфа, открылась в музее на Михалковской

В Музее истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова на Михалковской улице открылась новая экспозиция. Выставка посвящена фронтовикам — студентам и педагогам МПИ. Ознакомиться с ней можно до 13 мая. — Экспозиция включает документы, фотографии, приказы об эвакуации семей и о призвании в армию студентов и преподавателей Полиграфа. Среди экспонатов — листовка с автографом Николая Жукова , диаскоп, принадлежавший легендарному разведчику полковнику Рудольфу Абелю , газеты и плакаты, рисунки художников-ветеранов, выполненные на фронте, — пояснил представитель администрации музея. Выставка открыта ежедневно кроме субботы и воскресенья. Время работы: с 10.00 до 17.00. Адрес: Михалковская улица, дом 7. Посещение бесплатное. (мю)