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В районе Люблино открылась выставка декоративно-прикладного творчества
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В районе Люблино открылась выставка декоративно-прикладного творчества 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Выставка декоративно-прикладного творчества открылась при Совете ветеранов района Люблино на улице Марьинский Парк. Об этом рассказал представитель районного совета ветеранов.
— Очень важно сегодня показать молодому поколению, что творчество нас объединяет, делает добрее и внимательнее друг к другу. В нашем мире и жизненном ритме обязательно надо находить время друг для друга, поддерживать, делиться впечатлениями и эмоциями, — пояснил собеседник.
В экспозиции представлены работы в техниках квиллинг, вышивка крестиком, вязание крючком. Также гости увидят корзины из газетных трубочек,
настенные панно, объемные картины, выложенные янтарем.
Выставка проходит по адресу Марьинский Парк, 33. (мю)
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