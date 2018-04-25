В районе Люблино открылась выставка декоративно-прикладного творчества

Выставка декоративно-прикладного творчества открылась при Совете ветеранов района Люблино на улице Марьинский Парк. Об этом рассказал представитель районного совета ветеранов.

— Очень важно сегодня показать молодому поколению, что творчество нас объединяет, делает добрее и внимательнее друг к другу. В нашем мире и жизненном ритме обязательно надо находить время друг для друга, поддерживать, делиться впечатлениями и эмоциями, — пояснил собеседник.

В экспозиции представлены работы в техниках квиллинг, вышивка крестиком, вязание крючком. Также гости увидят корзины из газетных трубочек,

настенные панно, объемные картины, выложенные янтарем.

Выставка проходит по адресу Марьинский Парк, 33. (мю)