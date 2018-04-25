Анна Советова открыла выставку в Музее истории Оренбурга

Сегодня в областном центре открылась уникальная выставка.

Напомним, исторически день города в Оренбурге отмечался 30 апреля. Символично, что накануне этой даты в музее открылась выставка «Горожанка с любовью о платке…» Анны Советовой. Здесь представлены сувениры, одежда, аксессуары, дизайнерские куклы, коллекции пасхальных яиц и многое другое.

«Эта выставка — результат работы за пять последних лет. Оренбуржцы увидят, что пуховый платок может использоваться и как декоративный элемент», — поделилась мастер.

Также автор отметила, что юбилею Оренбурга посвящены многие представленные работы. Например, подушка, расшитая изображением скульптуры А. С. Пушкина, который посещал наш город, когда трудился над повестью «Капитанская дочка». Эта работа преподнесена в дар музею, которому 30 апреля исполняется 35 лет.

Анна Советова известна не только в Оренбурге. Со знаменитым российским кутюрье Валентином Юдашкиным и Оренбургской фабрикой пуховых платков в марте 2017 года был осуществлен совместный проект по созданию коллекции одежды, представленной в Париже.

Выставка в Музее истории города (ул. Набережная, 29) работает с 10.00 до 18.00 со вторника по воскресенье.