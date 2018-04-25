Апокалипсис пришел на Чумбаровку: правда жизни и сюрреализм художника Ильи Трещева

Багровые облака, безлюдная улица и Древарх с зеленым фонарем на голове, рассекающий на велосипеде по зеркальной луже. Архангельск у художника Ильи Трещева — вне времени. То ли сегодняшний, то ли из будущего — переживающий или уже преодолевший что-то страшное. Автор объяснил нам, какие портреты нашего города нравятся иностранцам, почему он рисует разваливающиеся деревяшки и можно ли прожить на деньги с продажи полотен.

Русский Север рисуется быстро

Некоторые работы Ильи Трещева можно посмотреть на его странице «В контакте», однако в жизни картины смотрятся совсем иначе — другие цвета и масштабы. Мы побывали дома у художника, посмотрели, в какой атмосфере он трудится. На полках расположились диски: Pink Floyd, Iron Maiden, Queen, Deep Purple, The Cure, Eminem, Snoop Dogg, «Аквариум», «Чиж и Ко», «Каста» и «Агата Кристи». На столе разложены краски, кисти и другие инструменты, дверь на балкон открыта — здесь часто пахнет масляными красками. В прихожке висит мрачный автопортрет, но в беседе Илья такое впечатление не производит. Он говорит о себе с иронией и скромностью, что часто свойственно творческим людям.

Илья Трещев любит рисовать с натуры — часто ездит по Архангельской области и другим городам страны. Родной город любит за старинные деревянные дома, которые мы теряем

— После школы поступал на художественно-графический факультет в Краснодар, дважды пробовался — не взяли, — вспоминает Илья. — Рисунок акварелью и графика — с этим у меня было отлично, но баллов не хватило — по геометрии накосячил. Второй раз писал сочинение — выгнали с экзамена, потому что в кармане преподаватель увидел шпаргалку, хотя я писал на свободную тему, и она мне даже не пригодилась. Так что учился я у папы — занимался с ним в мастерской, выезжал на этюды с натуры.

Илья Трещев — член Союза художников РФ. Работает в разных направлениях художественного искусства за исключением скульптуры. Рисует с детства, своим главным учителем считает отца — архангельского художника Владимира Трещева. Илья начал свою творческую деятельность ещё в 80-х. С 1993 года выставлялся на многих областных, региональных и крупных всероссийских выставках, таких как «Лики России» в 2017 году.

Илья Трещев любит рисовать с натуры — часто ездит по Архангельской области и другим городам страны. Объясняет, что рисовать с натуры надо быстро, чтобы уловить атмосферу, свет, цвета и тени. Одно и то же место может за короткое время измениться до неузнаваемости. Поэтому максимум на этюд может уйти три часа, хотя обычно — около часа.

Русский Север вдохновляет художника, любимые места Ильи Трещева — Соловки, Каргополье, Кенозерье, Пинежье, Заостровье, Кий-остров — там он бывает практически каждое лето. Как говорит сам, хоть остров и маленький, но куда ни повернись — всюду уникальные виды, заповедные территории, достойные того, чтобы оказаться на холсте. Некоторые этюды в перспективе могут стать базой для большого полотна, другие — самодостаточны и могут оцениваться как картина.

Этюды рисуются быстро — свет меняется, атмосфера быстро ускользает от художника

Чумбаровка, забитая автомобилями

У Ильи Трещева есть целый цикл работ — «Уходящий Архангельск». Он показывает этюды и просит узнать — что это за места, на каких улицах Архангельска стоят эти деревянные дома, что изображены на полотнах. Какие-то и них мы узнаем, другие — даже не помним. Все потому, что их уже снесли. В работы цикла «Уходящий Архангельск» попали покосившиеся домики с улицы Ленина, Преображенская, Урицкого, проспекта Советских Космоновтов, Новгородского и других адресов.

— Я вижу красоту в старинных деревянных домах, пытаюсь сохранить эту эстетику прошлых лет в своих работах, — город уже теряет бесследно архитектурные памятники и просто дома, которые сообщали нам о том, каким был Архангельск раньше, — комментирует Илья Трещев. — Моя живопись — это попытка уловить исчезающую красоту, уходящую атмосферу. Сами посмотрите — сегодня город зарастает безвкусными новостройками и торговыми центрами.

Один из домов «Уходящего Архангельска» — с проспекта Советских Космонавтов

Илья бывал в Кирове. И отметил, что там власти очень трепетно относятся к тому, что и где строить. Там сохраняется единообразие, вы не встретите торговых великанов рядом с красивыми домами прошлых столетий.

— А у нас что осталось? — спрашивает художник. — Чумбаровка? Одна улица, на которой все равно умудрились поставить нелепую пародию на архитектуру прошлого.

Илья показывает нам картину «Калейдоскоп времени» — узнается проспект Чумбарова-Лучинского с виднеющейся высоткой, но в то же время это уже и не пешеходная вовсе улица. Ее заполнили машины, причем работа выполнена в такой технике, что кажется — то ли машины едут, и это динамика. То ли они друг на друге, и это уже просто автосвалка. Дома по сторонам проспекта растут вверх, будто теснят друг друга, борются за площадь — толкаются. Архитектура кажется очень хрупкой, еще немного — и рухнут эти бесформенные строения.

«Калейдоскоп времени» — Чумбаровка из будущего, переполненная автомобилями

— Такое ощущение, что власти просто дожидаются, когда все сгниет и развалится, чтобы ремонтировать и реставрировать было уже нецелесообразно, — рассуждает художник. — То же самое касается и парковок. Не хватает в городе мест для авто. На картине «Калейдоскоп времени» изображены водители, которые нещадно давят друг друга и пешеходов. Кстати, такой Архангельск приглянулся покупательнице из Бельгии, — она очень просит приберечь для нее эту работу.

Одна из недавних и уже популярных картин Ильи Трещева с Архангельском — «Город ангелов». Здесь изображен перекрестов улицы Воскресенская с проспектом Ломоносова. На фоне закатного зарева едет по мокрому асфальту Древарх. Кстати, работу он видел — был на выставке, оценил.

Живые картины от Ильи Трещева

Сначала гипсовая голова. Потом сюрреализм

«Это лес напился, а не я», — такую подводку делает Илья Трещев к своей картине «Пьяный лес». Илье Трещеву нравятся сюрреалистичные сюжеты и абстрактные образы. Он считает, что художник может экспериментировать с формами, цветами и пространством, когда владеет основами.

— Это лес напился, а не я, — говорит об этой картине художник Илья Трещев

— Если кто-то без базовых навыков нарисует несколько черных прямоугольников, объяснив, что так видит мир, — вряд ли мы к этому будем относиться серьезно, — говорит Илья Трещев. — А если он при этом мастерски изобразит гипсовую голову или ловко напишет природу с натуры, — тогда да, такому автору доверяешь. И на его стилистические опыты любопытно посмотреть.

Часто Илья Трещев сам придумывает героев и ситуации для своих картин. Одна из работ — «Завтра пришельца». Как говорит нам сам автор — он смотрит на нашу планету на тарелке, предвкушая её вкус.

Слева — тот самый пришелец, который собирается позавтракать нашей планетой

Что стоит — быть художником

Жить на деньги только от рисования картин — непросто. Этюды могут стоить около 5 тысяч, а большие работы — 60 тысяч рублей. Покупатели находятся, но последние несколько лет спрос на живопись упал. Даже богатые люди начинают экономить, что уж говорить про обычный народ. Но картины расходятся — и по Архангельску, и за его пределы. Покупатели есть в разных городах России и мира, например, в Норвегии и Бельгии.

В один месяц — продаешь сразу несколько работ. В другой — ни одной. Вспоминаем поговорку, — художник должен быть голодным. Илья улыбается: «Надеюсь, это метафора, — художник должен быть голодным до идей, но не в буквальном же смысле».

— Представляете, недавно решил выставиться, а залы до 2019 года расписаны, — так много у нас художников, — говорит Илья. — Чем больше о себе заявляешь, тем больше вероятности, что твои картины кому-то приглянутся. Думаю, мне не хватает коммерческой хватки, чтобы самому себе быть менеджером или продюсером. Многим художникам это удается, а я никогда не умел себя хвалить и пропихивать.

С картинами порой непросто расставаться. Они как дети для автора. Некоторые легко пишутся, а с другими — мучаешься.

— Потому что ты — сам себе первый и главный критик. Конечно, мне всегда интересна критика, и приятно слышать похвалу, но нельзя картину выпустить в люди, если ты сам ей недоволен.

Спрашиваем у художника, есть ли работы, которые он ни за что никогда не продаст? Илья отвечает не раздумывая — «Яблоня».

— Я ее с натуры рисовал, в Краснодаре, — говорит художник. — По этой яблоне я в детстве ползал. Под ней с бабушкой сидел, когда она чистила яблоки. Для меня это очень дорогая работа. Я этот холст на чердаке там нашел — это еще папин, с тех времен, когда он учился. В Сети многие спрашивают, сколько она стоит. А я не продаю.

А эта картина — «Яблоня» — для автора бесценна