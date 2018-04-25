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Жители района Марьино познакомятся с экспонатами выставки, посвященной Дню Победы
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Жители района Марьино познакомятся с экспонатами выставки, посвященной Дню Победы 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Осмотреть фотовыставку «Дорогами Победы» смогут жители района Марьино и все желающие до 28 апреля.
Фоторассказ о событиях Великой Отечественной, о славных вехах истории Отечества доступен в детском клубе «Подросток» на Подольской улице. Как пояснила руководитель клуба Людмила Стегалина, выставки к значимым датам проводятся в клубе регулярно.
Экспозиция будет доступна для осмотра до 28 апреля с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный без возрастных ограничений и предварительной регистрации. (то)
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