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Без метлы, но с красотками-внучками: что Баба Яга делала в Дубае?
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Без метлы, но с красотками-внучками: что Баба Яга делала в Дубае? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
World Art Dubai — арт-выставка, на которой свои работы представляют художники со всего мира. Российский скульптор Ирина Лагошина сделала главным персонажем своего творчества — Бабу Ягу.
Впервые Лагошина представила ее на выставке современного искусства в рамках Miami Art Week в декабре 2017 года. Скульптура так понравилась местным жителям, что ее оставили там как украшение набережной в одном из престижных районов. И вновь русская Баба Яга со своими внучками — близняшками Катей и Волгой Король — отправились завоевывать мир, наполняя его добром и культурными ценностями. На этот раз они презентовали арт-проект на международной выставке в Дубае.
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Сказочная героиня произвела не меньший фурор и устроила целое представление, сконцентрировав на себе все внимание гостей дубайского мероприятия. Скульптура ожила, и самая настоящая Яга разгуливала по выставке о своими внучками. Они приехали поддержать Ирину, создавшую произведение искусства: изящная скамейка, которую украшает «руница» — древнее письмо, использовавшееся нашими предками тысячи лет назад, а на скамеечке сидит вырезанная из камня хранительница домашнего очага и тайных знаний.
Настоящая Баба Яга не могла пропустить это событие. Прилетела она не без подарков: за участие в социологическом опросе внучки Катя и Волга выдавали «медиафутболки». В уникальный принт такой футболки встроено простое, но изящное технологическое решение. С помощью приложения «Галамагия» каждый участник смог забрать с собой частичку арт — проекта. А тем временем, бесспорно, яркими героями и любимцами публики стали сами артисты, представившие на выставке объединение славянских культур и традиций.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bez-metly-no-s-krasotkami-vnuchkami-chto-baba-yaga-delala-v-dubae/
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