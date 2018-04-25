Ещё
Жители Басманного района погрузятся в колорит Костромы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Басманного района погрузятся в колорит Костромы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Мини-фестиваль «Здорово, Кострома!» пройдет 26 апреля в Центральной библиотеке имени Николая Некрасова.
В программе мероприятия: выставка художественных работ и фотографий художника и путешественника Вячеслава Егорова, выступление арт-группы «Яблоневый цвет», спектакль-миниатюра «Костромушка, лада моя» и встреча с поэтом и сценаристом Дмитрием Куриловым.
— Этот фестиваль направлен на то, чтобы возродить в людях чувство патриотизма и любви к Родине, — поделилась Алла Соколова, организатор мероприятия. — Кроме того, сегодня очень популярно путешествовать по России. А Кострома — один из наиболее колоритных городов нашей страны.
Она добавила, что на мероприятии для людей с нарушениями слуха будет работать сурдопереводчик высшей категории Ольга Иванова.
Гостей ждут к 18:15 по адресу: улица Бауманская, дом 36, строение 2. Вход свободный.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Ученики из школы №1231 подпишут открытки ветеранам Получатели социальных услуг Мещанского района услышат лирические композиции о любви Велопикник для участников Московского велопарада проведет парк «Красная Пресня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ17
Как уходили знаменитости8
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение