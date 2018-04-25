Жители Басманного района погрузятся в колорит Костромы 

Мини-фестиваль «Здорово, Кострома!» пройдет 26 апреля в Центральной библиотеке имени Николая Некрасова.
В программе мероприятия: выставка художественных работ и фотографий художника и путешественника Вячеслава Егорова, выступление арт-группы «Яблоневый цвет», спектакль-миниатюра «Костромушка, лада моя» и встреча с поэтом и сценаристом Дмитрием Куриловым.
— Этот фестиваль направлен на то, чтобы возродить в людях чувство патриотизма и любви к Родине, — поделилась Алла Соколова, организатор мероприятия. — Кроме того, сегодня очень популярно путешествовать по России. А Кострома — один из наиболее колоритных городов нашей страны.
Она добавила, что на мероприятии для людей с нарушениями слуха будет работать сурдопереводчик высшей категории Ольга Иванова.
Гостей ждут к 18:15 по адресу: улица Бауманская, дом 36, строение 2. Вход свободный.