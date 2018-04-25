Определились обладатели «Золотого Пояса» 

Ежегодно Российский союз боевых искусств проводит церемонию вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс», целью которой является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие.
Очередная церемония состоялась 19 апреля в Государственном Кремлевском дворце, и стала одной из самых ярких и значимых событий в мире боевых искусств в 2018 году.
Перед началом церемонии сопредседатель Российского союза боевых искусств Сергей Кириенко зачитал официальное приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В этом году премия была вручена по 8 номинациям:
«Лучший спортсмен года» — четырехкратный чемпион мира 2017 года по тхэквондо ИТФ Евгений Оцимик;
«Лучшая спортсменка года» — чемпионка мира по тайскому боксу 2017 года, победительница Всемирных игр по тайскому боксу Светлана Винникова;
«Верность избранному пути» — победитель Кубка мира по каратэ WKC 2017 года Вениамин Гармаев;
«Лучший Наставник года», тренер сборной России по самбо Юрий Боричоскин;
«Самая яркая победа» — чемпионы Европы и мира по винчун Олег Хандешин и Андрей Морковин;
«Лучшая школа боевых искусств» Ульяновская школа Кекусинкай;
«Верность традиции» — обладатель 6-го дана Айкидо Айкикай Алексей Дьяков;
«За волю к победе» — чемпион мира по паралимпийскому каратэ Сергей Бурлаков.
Все лауреаты премии получили статуэтку «Золотой пояс», изготовленную народным художником России и мастером боевых искусств Александром Рукавишниковым, которая вручается один раз в жизни.
Традиционно ведущими церемонии были член президиума высшего совета РСБИ, заслуженный тренер России, президент Федерации ушу России Глеб Музруков (8 Дуань ушу) и вице-президент Федерации ушу России, заслуженный тренер России Татьяна Куприянова (7 Дуань ушу).