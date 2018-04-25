Определились обладатели «Золотого Пояса»

Ежегодно Российский союз боевых искусств проводит церемонию вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс», целью которой является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие.

Очередная церемония состоялась 19 апреля в Государственном Кремлевском дворце, и стала одной из самых ярких и значимых событий в мире боевых искусств в 2018 году.

В этом году премия была вручена по 8 номинациям:

«Лучший спортсмен года» — четырехкратный чемпион мира 2017 года по тхэквондо ИТФ Евгений Оцимик;

«Лучшая спортсменка года» — чемпионка мира по тайскому боксу 2017 года, победительница Всемирных игр по тайскому боксу Светлана Винникова;

«Верность избранному пути» — победитель Кубка мира по каратэ WKC 2017 года Вениамин Гармаев;

«Лучший Наставник года», тренер сборной России по самбо Юрий Боричоскин;

«Самая яркая победа» — чемпионы Европы и мира по винчун Олег Хандешин и Андрей Морковин;

«Лучшая школа боевых искусств» Ульяновская школа Кекусинкай;

«За волю к победе» — чемпион мира по паралимпийскому каратэ Сергей Бурлаков

Все лауреаты премии получили статуэтку «Золотой пояс», изготовленную народным художником России и мастером боевых искусств Александром Рукавишниковым , которая вручается один раз в жизни.