Ещё
«Миландр» выступает в Германии под брендом Made in Moscow
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Миландр» выступает в Германии под брендом Made in Moscow 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
«Миландр», ведущий российский разработчик и производитель интегральных микросхем из Зеленограда, стал одним из участников выставки Hannover messe — 2018 в Германии в городе Ганновер. Компания выступила в составе ведущих организаций, специализирующихся на промышленных технологиях под единым брендом Made in Moscow.
Ганновер стал глобальной площадкой для таких тем, как концепция Industrie 4.0, энергоэффективность и интеллектуальные сети.
Hannover messe предлагает пять параллельных выставочных экспозиций: IAMD (Интегрированная автоматизация, движение и приводы), Цифровой завод (Digital Factory), Энергетика (Energy), Промышленное снабжение (Industrial Supply) и Исследования и технологии (Research & Technology). В 2018 году Hannover messe впервые пройдет совместно с CeMAT, ведущей всемирной выставкой внутренней логистики предприятий и управления цепочками поставок.
Hannover messe — это мероприятие для развития связей, состоящее из более 1000 форумов, презентаций, конференций и специальных мероприятий, целью которых является передача знаний. Выставка продлится до 27 апреля.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Музей Зеленограда приглашает на выставку признанного мастера-колориста Друзья встретятся вновь в Музее Зеленограда Клуб «Радуга» открывает набор детей и взрослых в студии на новый творческий сезон
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ24
Киноляпы, которые никто не замечал
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение