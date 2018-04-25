«Миландр» выступает в Германии под брендом Made in Moscow

«Миландр», ведущий российский разработчик и производитель интегральных микросхем из Зеленограда, стал одним из участников выставки Hannover messe — 2018 в Германии в городе Ганновер. Компания выступила в составе ведущих организаций, специализирующихся на промышленных технологиях под единым брендом Made in Moscow.

Ганновер стал глобальной площадкой для таких тем, как концепция Industrie 4.0, энергоэффективность и интеллектуальные сети.

Hannover messe предлагает пять параллельных выставочных экспозиций: IAMD (Интегрированная автоматизация, движение и приводы), Цифровой завод (Digital Factory), Энергетика (Energy), Промышленное снабжение (Industrial Supply) и Исследования и технологии (Research & Technology). В 2018 году Hannover messe впервые пройдет совместно с CeMAT, ведущей всемирной выставкой внутренней логистики предприятий и управления цепочками поставок.

Hannover messe — это мероприятие для развития связей, состоящее из более 1000 форумов, презентаций, конференций и специальных мероприятий, целью которых является передача знаний. Выставка продлится до 27 апреля.