Выставочный зал Вятского художественного музея: «1000 и одно кимоно. Продолжение»

В Год Японской культуры в России коллекция «1000 и одно кимоно. Продолжение» вновь приезжает в Выставочный зал Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых.

Это II часть, побывавшего в прошлом году в Кирове частного собрания уникальных предметов, представляющих историю японской культуры не только через кимоно, но и другие раритетные экспонаты XVIII-XXI веков, с которыми кировчане еще не знакомы.

Среди них алтарный покров с вышивкой начала XIX века, старинный женский пояс из шелка, нить которого тоньше человеческого волоса, роскошная мантия куртизанки начала ХХ века. Особо в экспозиции выделена тема «Семи богов счастья» — они изображены на древних и современных свитках, кимоно, ритуальных салфетках и веерах. Среди произведений современных мастеров — кимоно «Весенний снег», полностью вытканное вручную.

Помимо уникальных произведений, на экспозиции представлены старинные и современные кимоно простых японок — от младенца до пожилой женщины, что дает возможность узнать, как менялась мода за полтора столетия.

Коллекция «Тысяча и одно кимоно» собрана профессором Александрой Барковой, и каждый предмет в этом собрании ценен не только эстетически, но и как знак своей эпохи. Все экспонаты сопровождает подробное описание, позволяющее погрузиться в культуру Страны Восходящего Солнца.

Место проведения: Выставочный зал, ул. К. Либкнехта, 71. Тел. 22-50-71 Сроки работы выставки — с 4 мая по 8 июля 2018 г.

Лекция от автора коллекции А. Барковой — «Японская культура через кимоно» — 4 мая в 16.30.

Стоимость входного билета: полный — 200 руб.,

пенсионеры, студенты — 150 руб.,

школьники — 100 руб. (с экскурсией 120 руб, с мастер-классом 150 руб.)

Режим работы: среда, пятница, суббота, воскресенье с 10 до 18.00;

четверг с 11.00 до 19.00 Выходные дни: понедельник, вторник.

Тел. специалистов: 22-50-71 Возрастное ограничение — 0+