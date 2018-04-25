Афиша от OK-Magazine.ru: куда сходить и что делать в мае

Какие концерты стоит посетить в ближайший месяц, мы уже рассказывали. Считаем, что и другие культурные события нельзя обходить стороной. Мюзикл « Анна Каренина », спектакль «Текст» Максима Диденко , выставка Рембрандта и Вермеера в Пушкинском музее — эти и другие мероприятия помогут вам скрасить майские дни.

Сад «Эрмитаж» откроет летний сезон праздником цветов и музыки. В этот день в саду пройдут мини лекции по ландшафтному дизайну, оформлению зеленой зоны на балконе или в квартире. Все желающие смогут научиться рисовать цветы на мастер-классе по живописи и принять участие в мастер-классе по созданию флористических композиций из живых растений. Также для гостей мероприятия симфонический ансамбль «Амадей» исполнит классические мелодии в современной обработке.

Когда: 1 мая Где: Сад «Эрмитаж»

Москвичам откроют «Окна в Россию»

Когда: 19 мая — 12 августа

Где: Институт русского реалистического искусства

«Выставка нового» на «Плутоне»

В мае в Москве, на территории завода «Плутон», появится новое концептуальное место отдыха — «Выставка Нового». На выставке будут представлены медиа-инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сфер искусства — театра, танца и поэзии. На территории арт-кластера также будут проходить лекции и воркшопы от известных российских и зарубежных художников, искусствоведов, фотографов и философов.

Когда: 27 апреля — 22 июля

Где: Завод «Плутон»

Премьера спектакля «В режиме ожидания Годо»

Хореографы театра «Балет Москва», Анастасия Кадрулева Артем Игнатьев , совместно с французским композитором Энтони Рушье (aka A. P. P. A. R. T.) и театральным художником Дмитрием Разумовым представят в мае премьеру новой постановки современной труппы: «В режиме ожидания Годо» — танцевальный спектакль по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Хореографы вдохновились главной темой пьесы — ожиданием. Взяли 5 персонажей произведения, дополнили другими героями — собирательными образами, поместили их в некое абстрактное пространство — место ожидания, перехода, так называемое «лимбо». И озадачились насущными вопросами: дождутся ли герои того, чего так ждут? Или нет? Есть ли выход из режима ожидания? И будет ли у этого ожидания результат?

Когда: 10, 11 мая Где: Театральный центр им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ)

«Весна и мода» на ВДНХ

В мае историк моды Александр Васильев приглашает ценителей прекрасного в свой музей на ВДНХ на выставку под названием «Весна и мода». Нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, введенные в моду Кристианом Диором в 1947 году, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет — под аккомпанемент советских песен, посвященных весне, посетители выставки окунутся в ностальгическую атмосферу ХХ века. На выставке будут представлены вещи мирового дизайнерского уровня, выполненные знаменитыми французскими домами мод: Dior, Patou, Lanvin, Cardin и другие. Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин.

Когда: 26 апреля — 15 июля

Где: павильон №16 «Гидрометеорология», ВДНХ, Москва.

Рембрандт и Вермеер в Пушкинском музее

В Москву впервые привезут шедевры Лейденской коллекции Томаса Каплана и его жены Дафны Реканати-Каплан, одного из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века. Кроме полотен Рембрандта и Вермеера можно будет посмотреть на произведения Карела Фабрициуса, Франса Халса, Гэррита Дау, Яна Ливенса и других художников этой эпохи.

Когда: 28 апреля — 22 июля

Где: Волхонка, 12 Мюзикл «Анна Каренина»

Спектакль по мотивам одного из величайших произведение Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» обещает быть ярким, захватывающим, эмоциональным и высокотехнологичным. События, происходящие на сцене, останутся близки и понятны любому поколению.

Когда: с 15 мая по 1 июля

Где: Московский театр оперетты

«Генеральная репетиция» В ММОМА на Петровке

То ли выставка, то ли бесконечный перформанс. «Генеральная репетиция» в ММОМА — это собрание работ из трех коллекций: фонда V-A-C, французского KADIST и Московского музея современного искусства. На протяжении пяти месяцев экспозиция будет меняться, а гости смогут увидеть работы Марианы Кастильо Дебаль, Фила Коллинза , Люси Маккензи и Ваиль Шавки, Михаила Толмачева , Владислава Мамышева-Монро, Йана Во, Арсения Жиляева и других. Кроме того, в рамках выставки пройдет много концертов, школа медиации, лекции, кинопоказы, ридинг-группы и экскурсии.

Когда: с 26 апреля по 15 сентября

Экспозиция включает в себя несколько десятков знаковых работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии. Олицетворяющие Москву периода «оттепели», удивительно точно передающие дух времени, уже первые его любительские кадры, выделялись среди работ современников своей нешаблонной манерой. Вместо четких границ прикладной пропаганды он выбрал путь лирической мимолетности. В конце концов, именно мгновение настоящего оказалось на проверку ценнее, нежели посулы несбыточных обещаний о великом будущем. Именно в мире настоящего Лазарев встречал своих героев и старался разделить с ними их переживания, устремления и надежды.

Когда: с 27 апреля по 26 августа

Где: в Галерее Классической Фотографии

«NOOR. Иди и смотри»

С 17 мая по 2 сентября в Центре фотографии им. братьев Люмьер пройдет первая в России выставка фотоагентства NOOR под названием «NOOR. Иди и смотри». Выставка состоится в рамках международного фестиваля актуальной фотографии Photobookfest. Проект NOOR представят 16 фотографов из разных стран мира: Нина Берман, Андреа Брюс, Стэнли Грин и Джон Ловештейн (США), Пеп Бонет и Себастьян Листе (Испания), Бенедикт Кюрзен (Франция), Юрий Козырев (Россия), Франческо Зизола (Италия), Аликсандра Фадзина (Великобритания), Кадир ван Лохёйзен (Голландия), Таня Хабджука (Иордания), Робин Хаммонд (Новая Зеландия), Арко Датто (Индия), Санне де Вильде и Леонард Понго (Бельгия). В своих работах они покажут социальные проблемы, которые, по их мнению, существуют в окружающем человека мире.

Когда: с 17 мая по 2 сентября

Где: Болотная наб., 3, стр. 1 «Пора перемен. Рисунок середины XIX века»

Выставка посвящена самому интересному периоду в искусстве XIX века — крутому перелому в эстетических устремлениях и вкусах, произошедшему в 1860-е годы, — от «Бунта 14-ти» и создания «Артели художников» до формирования «Товарищества передвижных художественных выставок». Лица эпохи «святых 60-х», любимые сюжеты произведений, наиболее распространенные жанры, особенности понимания рисунка, сферы применения графики — основные темы выставки, позволяющие создать своеобразный портрет этой яркой и краткой поры «первой оттепели», поры надежд и ожиданий, почти неизвестной широкому зрителю и заслоненной в глазах исследователей бурными событиями последующей эпохи передвижников. На выставке будут представлены работы В. Г. Перова, И. Н. Крамского, Н. В. Неврева, П. М. Шмелькова, И. М. Прянишникова, Н. А. Ярошенко, В. М. Максимова, Г. Г. Мясоедова. Всего в состав экспозиции войдут около 200 произведений.

Когда: с 25 мая по 4 ноября

Где: Третьяковская галерея, Лаврушинский переулок, 10, залы 49–54 Спектакль «Текст» Максима Диденко

В мае состоится премьера спектакля по роману «Текст» Дмитрия Глуховского . Поставит «Текст» на сцене драматического театра им. М. Н. Ермоловой режиссёр Максим Диденко. Жанр спектакля его создатели определяют как «кибернуар» — «эксперимент на стыке надрывного французского и американского сверхреалистичного кино пятидесятых и визионерских романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь, получивших название „киберпанк“», — пояснил Диденко.

Когда: 15 и 16 мая Где: Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой

Выставка будет состоять из двух частей: ретроспективной и перспективной о возможностях развития скульптуры в современном мире. В экспозицию войдут объекты из фарфора, живопись, графика, интерьерные скульптуры, скульптуры-прототипы для общественных пространств, модели скульптур, фото и видеоматериалы.

Когда: 17 мая 2018 года по 19 августа

Где: Новая Третьяковка