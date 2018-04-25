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«7 Архангелов». В Воронеже открылась выставка художницы Натальи Стриж
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«7 Архангелов». В Воронеже открылась выставка художницы Натальи Стриж 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Экспозиция представлена в галерее «Нефта». Абстрактные композиции, овеянные романтизмом. В Воронеже открылась выставка Натальи Стриж «7 Архангелов». Художница, которой по душе писать природу, неожиданно для всех и даже для себя ушла в божественную тематику. По её собственному признанию, она настолько любит природу, что при звуках дождя, ветра, пения птиц, впадает в легкий транс. И любит это изображать. Но художница никогда не повторяется. Широкий диапазон интересов и постоянный поиск новых форм самовыражения ведет к разнообразию стилей, направлений и тем. Помимо картин, она работает еще и над книгами. Неожиданно для всех написала семь Архангелов.
— Пошёл поток фантазии. Меня это вдохновило, возбудило по— хорошему. Пол года работала над ними. Для меня это как исследование. Я когда книгу писала, исследовала, что такое рай, что такое чистилище, — призналась художник Наталья Стриж. Композиции Стриж отчасти абстрактны, отчасти фигуративны, овеяны романтизмом. Форма, в которую она облекает свои образы, оставляет зрителю возможность не просто любоваться работами, но создавать свои ассоциации. Самая любимая из её картин — «Зеркало Гавриила». Считается, что он смотрит в зеркало и сразу видит, сколько у человека грехов, сколько хороших поступков он совершил, и в связи с этим предполагает, куда его направить. Образы Архангелов написаны своеобразно.
— Неожиданно, как это сделано. Ну, очень личностное, очень своё отношение. Мы привыкли к канону, а у нас есть своё внутреннее отношение с религией. Свой взгляд, своё видение, — отметила руководитель галереи Екатерина Разуваева. Несмотря на то, что темы у Натальи Стриж всегда новые, стиль узнаваем. Её не спутаешь ни с кем. Она берёт какую-то тему, и, как только та начинает получаться, становится неинтересной. Тогда художнице нужна другая сверхзадача. Что ей будет интересно через месяц, не знает никто, включая самого автора. Ее спрашивают: где же вы настоящая? А она настоящая в поиске. Ольга Зубкова, Константин Кохаров
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