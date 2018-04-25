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Победители районного смотра-конкурса «Память сердца» представят свои работы на Зюзинском фестивале искусств
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Победители районного смотра-конкурса «Память сердца» представят свои работы на Зюзинском фестивале искусств 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В преддверии праздника 9 мая — 73 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Центре спорта и досуга «Орион» прошел смотр-конкурс «Память сердца».
В районном смотре-конкурсе «Память сердца», организованном в центре «Орион», приняли участие ребята из образовательных учреждений Академического района.
Очень интересные работы были представлены на конкурс в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». Награждение победителей конкурса «Память сердца» в этой номинации состоится 9 Мая на праздничном мероприятии «Победа за нами» по адресу: ПСС, ул. Кедрова, д19, к.1.
Лучшие работы наших ребят представлены для участия в окружном «Зюзинском фестивале искусств» в номинации «изобразительное искусство и прикладное творчество».
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