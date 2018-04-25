Победители районного смотра-конкурса «Память сердца» представят свои работы на Зюзинском фестивале искусств

В преддверии праздника 9 мая — 73 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Центре спорта и досуга «Орион» прошел смотр-конкурс «Память сердца».

В районном смотре-конкурсе «Память сердца», организованном в центре «Орион», приняли участие ребята из образовательных учреждений Академического района.

Очень интересные работы были представлены на конкурс в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». Награждение победителей конкурса «Память сердца» в этой номинации состоится 9 Мая на праздничном мероприятии «Победа за нами» по адресу: ПСС, ул. Кедрова, д19, к.1.

Лучшие работы наших ребят представлены для участия в окружном «Зюзинском фестивале искусств» в номинации «изобразительное искусство и прикладное творчество».