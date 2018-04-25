Актеры «Собибора» посетили выставку «Освобождение Европы»

Москва, 24 апр — РИА Новости . Актеры Вольфганг Черны и Филипп Рейнхардт , сыгравшие в военной драме Константина Хабенского «Собибор», посетили интерактивную фотовыставку «Освобождение Европы», открывшуюся рядом со штаб-квартирой медиагруппы «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. В экспозицию вошли лучшие кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника агентства — «Совинформбюро». Экскурсию для Черны и Рейнхардта провели юные волонтеры, участники образовательного проекта «Московский экскурсовод».

Выставка открылась в день старта акции «Георгиевская ленточка» 24 апреля 2018 года. Все экспонаты выставки оснащены QR-кодами, по которым желающие могут не только увидеть, но и услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА «Россия сегодня» Петра Романова . Аудиогид доступен для всех желающих до конца мая через мобильное приложение izi.travel. В приложении собраны также фотографии с текстовыми описаниями, благодаря чему информация об уникальных снимках будет доступна и после окончания работы выставки.

Акция «Георгиевская ленточка» проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества. Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня) при участии общественной организации „Студенческая община“. С тех пор она стала не только всероссийской, но и международной.