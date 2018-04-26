Работы тысячи мастеров в одном месте

Дом народных мастеров областного центра народного творчества открылся после реконструкции пять лет назад. С тех пор он стал цитаделью возрождения, сохранения и развития ремёсел Владимирской области. Это стало возможным благодаря тесному взаимоотношению с региональным Комитетом общественных связей и СМИ. Именно они вдохновили руководство Центра народного творчества на новые свершения. (ссылку на материал про игрушку)

«Комитет общественных связей и СМИ является уполномоченным структурным подразделением по реализации государственной национальной политики на территории региона. Одна из задач стратегии госполитики — это сохранение и развитие традиций характерных для регионов России. Так как Владимирская область территория с доминантой русского-православного населения. Поэтому для нас главная специфика — это сохранение и развитие традиционных русских ремёсел и наших традиционных народных промыслов», — рассказала журналистам Елена Анисимова , представитель регионального Комитета общественных связей и СМИ.

Дом народных мастеров — это заведение, где хранится наша история, культура Владимирской земли. За последние несколько лет сотрудничество достигло небывалых высот, таких, что культурную деятельность заведения неоднократно отметили благодарственными письмами и наградами на федеральном уровне.

«Мы центр русской культуры для Владимирского края. Наш центр является главным для ЦФО. Поэтому, естественно, ведём сотрудничество со всеми аналогичными центрами культуры — 18 областей», — говорит Елена Маслова , директор областного центра народного творчества.

В Доме народных мастеров постоянно работают выставки декоративно-прикладного искусства, распространённого во Владимирской области. Кроме того в Доме регулярно проходят мастер-классы выходного дня под специфическим названием «Секреты народных мастеров».

Ещё один объект, где можно приобщиться к культуре Владимирской области — Дом фольклора. Здесь базируется известный на всю страну ансамбль «Владимирские рожечники» — неоднократный лауреат различных премий в области искусства. В своём творчестве коллектив использует фольклорные материалы и исполнительские традиции 33 региона.

Каждый месяц здесь меняются выставки, большая часть которых связана с традиционными ремёслами региона. Так, например, сейчас в Доме фольклора расположилась выставка лоскутного шитья. А за последние несколько лет наладились культурные отношения с диаспорами и землячествами Владимирской области. Итогом этих взаимоотношений стал ряд совместным мероприятий, где можно было приобщиться к культурным и духовным традициям стран-соседей.

Руководство заведения отмечает, что Дом фольклора является своеобразной творческой лабораторий для мастеров декоративно-прикладного искусства и художников области. Сюда с удовольствием приходят туристы и школьники, а по выходным дням проводят всевозможные мастер-классы. К слову, есть тут и своя школа творчества, работы участников которой представлены на различных выставках.