С 1804-го по 1917-й: чем удивит выставка об истории московской пожарной охраны

В Академии государственной противопожарной службы МЧС России открылась историко-документальная выставка «Московская пожарная охрана. История в документах».

Экспозиция, подготовленная Главным архивным управлением, рассказывает об истории московской пожарной охраны в период с 1804 по 1917 год.

На выставке представлены редкие исторические документы из Архивного фонда столицы — указы, прошения, рапорты, распоряжения, письма, обращения и другие. Среди них — указ императора Александра I от 31 мая 1804 года «О построении и исправлении казарм в Москве и о составлении команды ночных стражей и пожарных служителей». Именно с этого документа началось создание профессиональной пожарной команды в Москве.

Интересны также более ранние документы — наказ царя Алексея Михайловича от 1649 года «О градском благочинии» и выписка из донесения императрице Екатерине II о причинах пожара, случившегося 13 мая 1796 года в Новодевичьем монастыре.

Экспозицию дополняют уникальные фотографии, отражающие появление новых для XIX века технологий и оборудования в сфере пожаротушения.

Выставка продлится до 9 мая.