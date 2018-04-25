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Мольберт на вырост
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Мольберт на вырост 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Выставка «Боттега-25» пройдет в Центральный дом работников искусств.
Выходные прошли в приятных хлопотах. Нужно было собрать, упаковать и перевезти все картины из школы «Марьина Роща», на базе которой открыта художественная студия, в Центральный дом работников искусств. Именно здесь и пройдет выставка «Боттега-25».
— Такой крупной выставки у нас не было четыре года, — руководитель творческого объединения Наталья Лебедева осматривает раму одной из картин. Подготовка к юбилею заняла полгода. Событие — значимое, и, конечно, хочется, чтобы все прошло идеально. — Мы постарались отобрать самые лучшие работы, созданные за все эти несколько лет. А некоторые — создаем специально к выставке.
Трещины краски на старом столе и деревянная лестница у окна. Мягкий свет падает на цветы в любимой бабушкиной вазе.
— Еще пара часов — и все будет готово, — прорисовывает масляными красками детали натюрморта 12-летняя Аглая Лишневская.
Всего к выставке, посвященной юбилею «Боттеги», собрано больше 150 картин. Пейзажи, натюрморты, фантазии — получился сборник работ, написанных в разнообразных стилях и жанрах. Самому юному художнику — всего пять. Самый старший — уже на пенсии.
Все вместе
Художественная студия выросла из маленького кружка по изобразительному искусству. Преподаватели творческого объединения учат писать маслом как детей, так и взрослых. И в этом — одна из главных особенностей «Боттеги».
— Название нашей студии — отсылка к итальянскому Возрождению, — рассказывает Лебедева, помогая поправить изображенную на холсте вазу одному из учеников. Подготовка к выставке не отменяет занятий, которые проходят в художественной школе по выходным. — Сегодня в Италии — это знаменитый бренд, а у нас — сообщество любителей живописи, творческое пространство, где мастер и подмастерье работают рука об руку. Видимо, в этом и есть наш главный секрет: мы всегда готовы помочь, подсказать и показать, как лучше сделать.
Способности, как и возраст учеников, для преподавателей «Боттеги» не имеют значения. Каждому человеку от природы дано умение рисовать. Просто у кого-то этот талант лежит на поверхно— сти, а кому-то надо помочь разбудить его. Поэтому в художественную студию принимают без творческих конкурсов и отборов: чтобы попасть в нее, нужно просто хотеть научиться рисовать.
— За всю историю у меня не было ни одного случая, чтобы я сказала: «Здесь я работать не смогу», — говорит Наталья Лебедева. — Если у человека есть желание, то обязательно все получится.
Светлана Баранник рисует больше десяти лет. В первый раз она взяла кисть в 60.
— Это несложно. Главное, найти в себе мужество, чтобы начать, — выводит на холсте морской пейзаж Светлана. Для нее стимулом заняться живописью стала внучка. — Она стеснялась рисовать, и я решила ее под— держать. Когда малышка увидела, что и у меня не все сразу получается, стала смелее и сейчас уже уверенно держит в руках карандаш.
За бабушкой с внучкой потянулись и другие домочадцы. Рядом со Светланой ее дочь Татьяна выплескивает на холст свои воспоминания о поездке в Рим.
— Рисую по наитию, — широкими мазками наносит краски неба над Ватиканом юрист с задатками художницы. — Сравниваю с ощущениями: совпадает ли то, что получается, с тем настроением, которое я испытывала, гуляя по берегу Тибра.
Эксперименты
Чем больше практики, тем лучше результат — еще одно правило, которого придерживаются в «Боттеге». В хорошую погоду все выходят на пленэры или отправляются к кому-нибудь в гости. Например, к Никасу Сафронову — большому другу художественной школы. Заслуженный художник России с удовольствием раскрывает начинающим коллегам секреты мастерства.
— Такие встречи вдохновляют ребят, — подчеркивает Наталья Лебедева, останавливаясь у мольберта восьмилетней Насти Левицкой.
Сделав несколько мазков кисточкой с синей краской, девочка отходит назад, чтобы оценить получившиеся листья в букете из чайных и пудровых роз.
— Я хочу нарисовать бабочку, — делится творческими планами Настя. — Но не кисточкой, а выдавливая краску прямо из тюбика.
Что чувствуешь
Полная свобода творчества основана на нестандартном подходе к обучению. Как признается Лебедева, вопреки классической школе, дети сначала учатся работать с цветом, а уже потом — с правильными формами. По ее словам, это позволяет им раскрепоститься и найти свой собственный стиль.
— Отсутствие страха сделать что-то не так. Наверное, в этом и есть самое главное отличие работ наших учеников, — включает электрический чайник Наталья. Чаепитие — еще одна добрая традиция художественной студии. После каждого занятия за чашкой чая с печеньем ребята обсуждают свои картины. — Я постаралась сделать невозможное. Нашла старую записную книжку и пригласила на выставку людей, которые когда-то учились в нашей школе. Одна девочка приедет из Лондона.
А вот Светлана Бахарева, которая сейчас живет во Франции, сама приехать не смогла, но передала с сестрой письмо и картину «Нежность». В ней она постаралась отразить все, что чувствует, когда вспоминает занятия в «Боттеге». Ведь здесь ей подарили веру в мечту. «Одна из работ, написанная в „Боттеге“, будто оставила отпечаток на моей судьбе», — замечает в письме Светлана. Когда ей было 14 лет, она нарисовала «Небо Парижа». Но тогда она даже и представить себе не могла, что однажды встретит любовь всей своей жизни и переедет жить в город, по которому до этого гуляла только во снах. Обе картины, как и письмо, можно будет увидеть на выставке.
СПРАВКА
«Боттега» при школе № 1414 в Марьиной Роще основал в 1993 году педагог Александр Лебедев. Через пять лет к нему присоединилась жена Наталья. Работы их учеников можно увидеть на выставках России, а также за рубежом.
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