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В Магадане открылась выставка в честь основателя «Белой розы»
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В Магадане открылась выставка в честь основателя «Белой розы» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Выставка «Белая роза», посвященная одному из основателей антифашистского подпольного студенческого движения Александру Шморелю, действовавшему в Третьем рейхе в 1942-1943 годах, открылась в Магадане в рамках президентского гранта, сообщил ТАСС руководитель оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.
"Выставочное турне по России и странам ближнего зарубежья, которое возобновлено в этом году благодаря президентскому гранту, прибыло в Магадан по приглашению Магаданской областной универсальной библиотеки им. А. С. Пушкина", — сказал Храмов, представивший экспозицию.
На открытии выставки об антифашистах показали документальный фильм «Противостояние „Белой розы“. Обновленная выставка, которая существует более 18 лет и побывала во многих городах России и ближнего зарубежья, будет работать в стенах главного культурного центра Магаданской области до июня.
Фонд получил грант в прошлом году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Александра Шмореля. Благодаря ему фонд изготовил новое экспозиционное оборудование, отпечатал выставочные каталоги. Магадан — первый город, который увидел экспозицию о героях-антифашистах в обновленном виде.
Александр Шморель — выходец из большой немецкой купеческой семьи, хорошо известной в Оренбурге в конце XIX — начале XX веков, в раннем детстве с отцом и мачехой переехал из России в Германию. В июне 1942 года Шморель с друзьями основал группу мюнхенского студенческого сопротивления „Белая роза“. Вместе с другом Гансом Шоллем они стали издавать листовку „Разве не стыдно каждому честному немцу за свое правительство?“ и рассылать по адресам, выписанным из телефонного справочника.
Похожие акции продолжались до разоблачения „Белой розы“ в начале 1943 года. 17 февраля работник Мюнхенского университета заметил членов сопротивления, раскладывавших антифашистские листовки в пустых аудиториях вуза, и донес об этом в Гестапо. Впоследствии всех участников „Белой розы“ казнили. В феврале 2012 года Шмореля канонизировала Русская православная церковь за границей как местночтимого святого.
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