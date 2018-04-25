В Магадане открылась выставка в честь основателя «Белой розы»

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Выставка «Белая роза», посвященная одному из основателей антифашистского подпольного студенческого движения Александру Шморелю, действовавшему в Третьем рейхе в 1942-1943 годах, открылась в Магадане в рамках президентского гранта, сообщил ТАСС руководитель оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

"Выставочное турне по России и странам ближнего зарубежья, которое возобновлено в этом году благодаря президентскому гранту, прибыло в Магадан по приглашению Магаданской областной универсальной библиотеки им. А. С. Пушкина", — сказал Храмов, представивший экспозицию.

На открытии выставки об антифашистах показали документальный фильм «Противостояние „Белой розы“. Обновленная выставка, которая существует более 18 лет и побывала во многих городах России и ближнего зарубежья, будет работать в стенах главного культурного центра Магаданской области до июня.

Фонд получил грант в прошлом году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Александра Шмореля. Благодаря ему фонд изготовил новое экспозиционное оборудование, отпечатал выставочные каталоги. Магадан — первый город, который увидел экспозицию о героях-антифашистах в обновленном виде.

Александр Шморель — выходец из большой немецкой купеческой семьи, хорошо известной в Оренбурге в конце XIX — начале XX веков, в раннем детстве с отцом и мачехой переехал из России в Германию. В июне 1942 года Шморель с друзьями основал группу мюнхенского студенческого сопротивления „Белая роза“. Вместе с другом Гансом Шоллем они стали издавать листовку „Разве не стыдно каждому честному немцу за свое правительство?“ и рассылать по адресам, выписанным из телефонного справочника.