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Они как настоящие: чувственные женские портреты Игаля Озери, которые не отличить от фотографий
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Они как настоящие: чувственные женские портреты Игаля Озери, которые не отличить от фотографий 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Израильский художник Игаль Озери (Yigal Ozeri) — мастер гиперреалистичных женских портретов, создавший особый узнаваемый стиль живописи. Сначала он с командой помощников организует съемку моделей на природе, затем распечатывает фотографии и в точности перерисовывает на холст высотой с человека. Мы уже рассказывали о картинах Озери, и даже не один раз, а теперь представляем его новые завораживающие работы.
Источник: Yigal Ozeri Artist
«Моя идея состоит не в том, чтобы создавать зеркальные отражения действительности, чего добиваются фотореалисты, а в том, чтобы отражать пространство между миром высокой четкости и фантазией. Мои образы должны быть прочитаны так, как если бы они были стихами или сонетами. С этой целью я уделяю особое внимание работе над интенсивностью света и изобилию деталей в композициях. Мои работы находятся под влиянием прерафаэлитов: Данте Габриэля Россетти и Джона Эверетта Милле».
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