Выставку бальзамированных тел обвинили в насильственной смерти «экспонатов». Это могут быть казненные китайцы

Австралийские активисты считают, что на выставке «Настоящие тела» тела непросто настоящие, они еще и принадлежат казненным жителям Китая, которых могли пытать. Организаторы гастролирующего «музея ужасов», который по всеми миру посетило не менее 50 миллионов человек, отрицают любую связь с насилием. «360» изучил историю скандальной экспозиции мертвых тел, ставшей причиной критики и протестов в Австралии и многих других странах света.

Группа юристов, ученых и правозащитников обратилась к правительству Австралии с требованием запретить выставку «Настоящие тела». В ее рамках, на показ выставлены около 200 забальзамированных человеческих останков, но возмутило активистов совсем другое — они уверены, что экспонаты выставки умерли насильственной смертью.

Сделано в Китае

«Настоящие тела» — это передвижная выставка человеческих тел, обработанных после смерти по особому методу бальзамирования известному как пластинация. Метод позволяет работать с пропитанными силиконом органическими тканями как с художественным материалом. В итоге умершие люди или животные сохраняют прижизненный облик, а также могут быть зафиксированы в самых необычных позах.

Организаторы выставки сами признают, что большинство из «экспонатов» не давало прижизненного согласия на использование своих тел как арт-объектов. При этом, по их версии, экспонаты были получены совершенно легально — «анатомическим пластилином» стали невостребованные тела, которые свозят из больничных моргов в один из медицинских институтов Китая.

В этом заключается главная проблема — ведь, как утверждают активисты, в Китае действуют строгие законы, согласно которым покойник может быть объявлен невостребованным только через месяц. А пластинация возможна только в течение 48 часов после смерти.

Выставленные на выставке люди могут быть политическими заключенные, которых пытали и казнили в китайских тюрьмах, считают правозащитники. Выставлять их останки на показ «позорно», заявил профессор физиологии Воган Мейсфилд из Университета Западного Сиднея. Его слова цитирует газета Guardian

Есть веские доказательства, что демонстрируемые тела и органы принадлежат казненным в Китае заключенным. По большей части, на выставке показаны молодые мужчины. Это непохоже на австралийские медицинские школы, где изучают анатомию на полученных от доноров телах людей в возрасте.

— Воган Мейсфилд.

50 миллионов зрителей

Выставка «Настоящие тела» имеет долгую историю и ее организаторы отрицают саму возможность, что используемые ими тела попали под выставочное стекло нелегально. Компания Imagine Exhibitions, ответственная за проведение экспозиции, привозила ее в десятки стран. Как говорит ее президент Том Цаллер, утверждения, что его «арт-объекты»

при жизни могли быть китайскими политзаключенными, не обоснованы и оскорбительны.

Эту выставку видели пятьдесят миллионов человек по всей планете. Ее инспектировали бесчисленные здравоохранительные ведомства. Никаких умышленного нарушений найдено не было

-​ Том Цаллер.

Никаких документов, которые могли бы пролить свет на происхождение и личности «экспонатов» Цаллер предоставить не смог.

По мнению некоторых правозащитных групп, в КНР существует практика торговли телами насильственно умерших жертв. Якобы, медицинский институт, из которого были поставлены трупы для дальнейшей пластинации и использования в «Настоящих телах», превратил трафик покойников в прибыльный бизнес.

Впрочем, существует и обратное мнение, что истории о торговле телами и органами изъятыми у заключенных, распространяют политические оппоненты нынешних властей КНР. В ответ на последний американский доклад о правах человека в Китае, Госсовет страны опубликовал собственный материал с резкой критикой положения дел внутри США и военных операциях Пентагона , которые стали причинами большего числа жертв среди мирного населения.

In just 8 days you will be able to dig deeper into the beauty of the body, mind and soul across 10 galleries…. come and immerse yourself! From 14 April — Book Now %F0%9 °F%91%89 https://t.co/e9y3BDn13Z pic.twitter.com/n4B8IrCVnn

— Real Bodies The Exhibition (@RealBodiesAU) 6 апреля 2018 г.

«Музей ужасов»

Необычный метод консервации тел с помощью силикона изобрел в 1977 году немецкий анатом, профессор Гунтер фон Хагенс. Через двадцать лет, он основал Институт пластинации и превратил свой талант бальзамирования в настоящее искусство, которое, впрочем может вызвать оторопь у неподготовленного зрителя.

На работы над одним телом, по сути превращаемым в особый тип пластика, уходит до 1500 часов. Полученный объект может зафиксировать в любой позе, а его «жизнь после смерти» почти вечна — пластинаты могут храниться около 50 тысяч лет.

Именно работа профессора фон Хагенса заложила основы передвижных выставок, на которых можно во всех деталях изучить анатомию человека. Хотя «анатомические» театры известны уже несколько веков, «пластинариумы» фон Хагенса отличаются пугающей возможностью взглянуть на полностью сохраненное человеческое тело и его внутренние органы.

Гастроли пластинатов нередко вызывали скандалы и протесты — идея подобного выставления тел отталкивает многих людей и была метко окрещена в прессе «музеем ужасов». Сам основатель метода и главный поставщик «экспонатов» для подобных выставок уверен, что подобные экспозиции меняют жизни людей в лучшую сторону. Это мнение разделяет его жена и куратор выставок «Миры тела» Анджелина Вэйли, рассказавшая о своем видении РИА «Новости» во время прошлогоднего открытия экспозиции в Женеве.

Я хочу, чтобы люди выходили с этой выставки воодушевленными, потому что они здесь видят, в первую очередь, самих себя и свою жизнь… Все, что мы делаем со своими телами, имеет значение. Все, что вы едите, растворяется и становится частью вас — Анджелина Вэйли.

Куратор выставки выразила желание однажды приехать и в Россию, несмотря на опасения «культурного недопонимания».

Надо отметить, что у нас доктора знают не с лучшей стороны. Еще в 2002 году его связывали с незаконным вывозом 56 человеческих тел из Новосибирска в Германию — по этому уголовному делу проходил начальник областного бюро судмедэкспертизы.

Примерно в то же время, аналогичные обвинения выдвинул депутат киргизского парламента Акобокол Таштанбеков. По его словам 30% экспонатов выставки «Миры тела» при жизни были гражданами Киргизии и не давали разрешения на посмертную демонстрацию своих тел.