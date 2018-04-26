Ещё
Россия подала заявку на проведение выставки World Expo 2025 в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия подала заявку на проведение выставки World Expo 2025 в Екатеринбурге 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители 150 стран посетят Екатеринбург, если он станет местом проведения ЭКСПО-2025. Представители российского заявочного комитета сообщили об этом в Москве на приеме для дипломатов стран, входящих в Международное бюро выставок.
Эта организация и выберет хозяина ЭКСПО уже в ноябре текущего года. Кроме Екатеринбурга, принять выставку хотят в Баку и в Осаке, передает телеканал «Россия 24».
Тема российской заявки звучит так: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». В случае победы Россия впервые проведет всемирную выставку за более чем 170 лет участия в ней.
Вести.Ru: последние новости
Евгений Миронов и Юрий Башмет представили в Москве премьеру музыкального спектакля о Ван Гоге Холлы комплекса "Театральный дом" украсят афишами из музея Бахрушина Суд Великобритании запретил отправить тяжелобольного мальчика на лечение в Ватикан
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал8
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости9
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Юрий Яковлев: любимую женщину я не уступил бы!5
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение