Россия подала заявку на проведение выставки World Expo 2025 в Екатеринбурге

Представители 150 стран посетят Екатеринбург, если он станет местом проведения ЭКСПО-2025. Представители российского заявочного комитета сообщили об этом в Москве на приеме для дипломатов стран, входящих в Международное бюро выставок.

Эта организация и выберет хозяина ЭКСПО уже в ноябре текущего года. Кроме Екатеринбурга, принять выставку хотят в Баку и в Осаке, передает телеканал «Россия 24».

Тема российской заявки звучит так: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». В случае победы Россия впервые проведет всемирную выставку за более чем 170 лет участия в ней.