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В курском парке Дзержинского появится патриотическое граффити
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В курском парке Дзержинского появится патриотическое граффити 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Арт-объектом «Наша Победа» займётся группа федеральных художников ОНФ  Граффити появится на трансфорной будке в парке имени Дзержинского, где сейчас завершается благоустройство.
Изображения в память о Великой Отечественной войне уже созданы этими талантливыми авторами в пяти городах России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тула, Смоленск. Теперь появится и в Курске. В других крупных городах — городах-героях, городах воинской славы — граффити создают местные художники.
Оценить стрит-арт горожане смогут уже 28 апреля.
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