В курском парке Дзержинского появится патриотическое граффити

Арт-объектом «Наша Победа» займётся группа федеральных художников ОНФ Граффити появится на трансфорной будке в парке имени Дзержинского, где сейчас завершается благоустройство.

Изображения в память о Великой Отечественной войне уже созданы этими талантливыми авторами в пяти городах России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тула, Смоленск. Теперь появится и в Курске. В других крупных городах — городах-героях, городах воинской славы — граффити создают местные художники.

Оценить стрит-арт горожане смогут уже 28 апреля.