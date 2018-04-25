Открылся первый музей истории телефона

В среду, 25 апреля, в центре столицы открылся Музей истории телефона. Представлена одна из крупнейших в мире коллекций, иллюстрирующих развитие телефонной связи с конца XIX века.

Эволюция телефона от первого аппарата американского изобретателя Александра Грейама Белла до современного мобильника длилась чуть более 100 лет. И все же этот технический рывок вместил в себя много уникальных для своего времени решений.

Проследить развитие телефонии теперь можно в новом музее, открывшемся на Садовой-Кудринской, 19/2. В его фондах хранится свыше двух тысяч артефактов, многие из которых дошли до наших дней в единственном экземпляре.

Представлены аппараты, сделанные во Франции, в США, Англии, Норвегии, Швеции, Австрии, Бельгии, Швейцарии, России и СССР.

— Сперва у нас появилась идея создать какой-то интересный социальный проект в области связи, поскольку я сам уже более 20 лет работаю в телекоммуникациях, — рассказывает основатель музея Виталий Езопов . — Лет десять назад кто-то подарил нам первый старинный телефон, потом появился второй. Наши коллеги сплотились вокруг решения создать музей. Мы наладили диалог с коллекционерами из разных стран. Дошло до того, что, если в мире кто-то из антикваров собирался продать телефон и намечались торги, я на следующий день об этом уже знал.

Немалая часть экспонатов перекочевала в коллекцию из частного музея телефонных аппаратов в Женеве. Его владелец собирал ее больше 50 лет. Выкупив бывшее помещение телефонной станции, он устроил там мини-музей и водил экскурсии для горожан и туристов. Но в свои 90 лет понял, что это дело его детям не интересно, они хотели на месте музея открыть магазин. А к нашему народу он имел теплые чувства, его внучка замужем за русским.

Были приобретены все доступные коллекции и в нашей стране. Экспонаты приходили со всех точек света: из Австралии, Америки, Европы, Африки, Азии.

На выставке представлены точная копия первого аппарата Белла, сделанная в 1875 году, акустический телефон системы Колбасьева, который использовался для связи с водолазами, два корабельных телефона, пролежавших в морской пучине больше 100 лет и недавно поднятых со дна. Один из них создавался для легендарного «Титаника».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Горбатько , заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы:

— Создан уникальный Музей телефона. Технических музеев в Москве вообще пока не так много. Сюда обязательно стоит привести детей. Они должны знать, как все развивалось. Современные дети воспринимают телефон только как сотовый. Но это большая история развития от огромных телефонных комплексов с телефонистами до персональных телефонов в квартирах и, конечно, сегодняшних мобильников. Все это произошло чуть больше чем за 100 лет.