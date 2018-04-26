Чем объясняется ангажированность в Европе молодой российской художницы

В столичной галерее «Файн Арт» в Центре современного искусства «Винзавод» проходит персональная выставка одной из самых востребованных молодых художниц России Анастасии Кузнецовой-Руф «От праздника до праздника».

Анастасия Кузнецова-Руф, потомственная художница и выпускница МГАХИ им. В. И. Сурикова, уже несколько лет подряд занимает самые высокие места в рейтингах молодых художников. Ее работы выставляются в музеях и галереях Стокгольма, Риги, Амстердама, Роттердама, Берлина, Пекина, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

В этом году организовать ее выставку, служащую своеобразным подведением промежуточных итогов творчества, посчастливилось галерее «Файн Арт» на «Винзаводе».

Выбирая неброскую цветовую палитру, Анастасия пишет картины, в основном, угольным карандашом и темперой. Это позволяет приковывать внимание зрителей к деталям, помогает им сконцентрироваться на заложенном в сюжеты смысле, нежели на декоративной составляющей.

На выставке как раз демонстрируются такие работы, объединенные темой праздников и будней. Однако буквально интерпретировать тему не получится. В праздниках на картинах Анастасии читаются надрыв и иногда отчаяние, а будни, которые мы привыкли считать печальной рутиной, наполнены энергией и радостью.

На выставке первым делом взгляд падает на работу с названием «Салют», где только при внимательном рассмотрении можно увидеть еле заметные огни фейерверков. Атмосферу отчужденности задают темнеющее вечернее небо, тянущиеся вдаль городские кварталы и оставленные без дела бинокль с яблочным огрызком на подоконнике на переднем плане.

Следующая работа, «Царь рыб», не менее драматична. Мы видим стол, посреди которого стоит маленький аквариум с осетром. «Царь» станет чьим-то ужином. Ирония в том, что позади мы видим другой, но уже большой аквариум, в котором плавают маленькие рыбки, они никому не нужны, но зато и едой не станут.

Нашлось на выставке место и аллегориям из современной жизни. Девушка с картины «Входящий вызов» подталкивает вверх бумажный фонарик, но вместо того чтобы загадывать желание, разговаривает по телефону. Она делает выбор в пользу, будничного разговора, не желая уделить самой себе хотя бы пару минут. Героиня «Осьминога» прижимает к себе моллюска, который, как ей кажется, обнимает ее в ответ. Девушка принимает его крепкую хватку, определенную физиологией, за демонстрацию любви, закрывая глаза на отсутствие эмоций со стороны «партнера».

Особое место на выставке занимает триптих «Напор». Во-первых, в нем Анастасия отступает от излюбленной вирированной манеры письма и использует яркие росплески зеленой, желтой, малиновой красок. Во-вторых, триптих показывает, как хорошо автор умеет компенсировать простоту композиций эмоциональностью поз и движений их персонажей.

На центральной работе «Напора» мы видим группу обнаженных девушек, на которых летят разноцветные брызги. Каждая из них по-разному реагирует — одни отворачиваются и закрываются руками, а другие радостно простирают руки навстречу новым ощущениям.

«Будничные» картины, в первую очередь, посвящены семье. На «Подзорной» девочка сложила руки подзорной трубой, стоящая за ней мать повторила жест, и ее руки стали продолжением жеста дочери. Мать как будто направляет ее, задает цель.

Так сюжет картины рассказывает об участии родителей в жизни детей и их умении проводить время друг с другом. О взаимопонимании и поддержке говорит и сюжет, в котором женщина протягивает мужчине дольку, взяв ее с обильно усыпанного яблоками стола.

Анастасия Кузнецова-Руф прекрасно работает с символами и смыслами. Она умеет подружить житейские трагедии и комедии. И те в ее работах заходят на территорию друг друга, смешиваются, сливаются, вызывают у зрителей улыбку или бросают их в состояние меланхолии и тревоги.