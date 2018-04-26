В Нью-Йорке появилась восковая копия Меланьи Трамп

В филиале Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура супруги президента США Меланьи Трамп, передает ФАН.

Восковая фигура первой леди США размещена рядом со скульптурой самого американского лидера Дональда Трампа

Отмечается, что обе фигуры — часть инсталляции под названием «Give Melania a Voice» ("Дайте Меланье высказаться"). При этом руководство музея получило разрешение на создание восковых копий четы Трамп.

Проект «Дайте Меланье высказаться» предполагает, что в период с 26 апреля до 31 мая любой желающий может опубликовать на странице в Twitter обращения от имени первой леди.