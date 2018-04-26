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В Нью-Йорке появилась восковая копия Меланьи Трамп
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В Нью-Йорке появилась восковая копия Меланьи Трамп 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В филиале Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура супруги президента США Меланьи Трамп, передает ФАН.
Восковая фигура первой леди США размещена рядом со скульптурой самого американского лидера Дональда Трампа.
Отмечается, что обе фигуры — часть инсталляции под названием «Give Melania a Voice» ("Дайте Меланье высказаться"). При этом руководство музея получило разрешение на создание восковых копий четы Трамп.
Проект «Дайте Меланье высказаться» предполагает, что в период с 26 апреля до 31 мая любой желающий может опубликовать на странице в Twitter обращения от имени первой леди.
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