В Сети сравнили фигуры Брижит Макрон и Меланьи Трамп

Пользователи социальных сетей сравнили фигуры первых леди США и Франции.

Накануне начался визит президента Пятой республики Эммануэля Макрона в США. Во время посещения Белого дома французского лидера сопровождала его супруга Брижит, а встречали — президент США Дональд Трамп и его жена Меланья.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что для встречи первые леди выбрали очень похожие образы — светлые юбки и пиджаки и темную обувь.

Однако заметили они и разницу. Так, по их мнению, в сравнении с безупречно белым костюмом американки, юбка и пиджак Брижит Макрон кажутся грязными и помятыми. Также выше комментаторы оценили и обувь, которую предпочла Меланья Трамп — черные туфли с высокими каблукам белого цвета. Обувь Макрон показалась пользователям скучной.

Наконец, Трамп надела на встречу шляпу с широкими полями, а Макрон обошлась без головного убора, что также вменили ей в вину.

Кроме того, в соцсетях сравнили и фигуры первых леди. По мнению многих, фигура Брижит Макрон, казалось бы, более стройная, на самом деле гораздо менее женственна, в особенности в области талии и нижней части спины, ее икры слишком тонкие, а волосы напоминают парик.