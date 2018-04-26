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В Сети сравнили фигуры Брижит Макрон и Меланьи Трамп
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В Сети сравнили фигуры Брижит Макрон и Меланьи Трамп 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: Главный региональный
Пользователи социальных сетей сравнили фигуры первых леди США и Франции.
Накануне начался визит президента Пятой республики Эммануэля Макрона в США. Во время посещения Белого дома французского лидера сопровождала его супруга Брижит, а встречали — президент США Дональд Трамп и его жена Меланья.
Пользователи соцсетей обратили внимание, что для встречи первые леди выбрали очень похожие образы — светлые юбки и пиджаки и темную обувь.
Однако заметили они и разницу. Так, по их мнению, в сравнении с безупречно белым костюмом американки, юбка и пиджак Брижит Макрон кажутся грязными и помятыми. Также выше комментаторы оценили и обувь, которую предпочла Меланья Трамп — черные туфли с высокими каблукам белого цвета. Обувь Макрон показалась пользователям скучной.
Наконец, Трамп надела на встречу шляпу с широкими полями, а Макрон обошлась без головного убора, что также вменили ей в вину.
Кроме того, в соцсетях сравнили и фигуры первых леди. По мнению многих, фигура Брижит Макрон, казалось бы, более стройная, на самом деле гораздо менее женственна, в особенности в области талии и нижней части спины, ее икры слишком тонкие, а волосы напоминают парик.
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