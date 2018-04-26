Объявлен состав участников основного проекта 10-й Берлинской биеннале 

Кураторская команда 10-й Берлинской биеннале во главе с Габи Нгкобо объявила имена 46 художников, участников основного проекта выставки. Среди них обладательница премии Тернера за 2017 год Любайна Химид, победительница Future Generation Art Prize 2012 года Линетт Ядом-Боакье, погибшая в 1985 году перформансистка и фотограф Ана Мендьета, Синтия Марселле, чья инсталляция в павильоне Бразилии получила почетное упоминание на 57-й Венецианской биеннале. Основной проект будет представлен на нескольких площадках, расположенных по всему Берлину, включая Институт современного искусства KW, Академию художеств и Центр искусства и урбанистики ZK/U. 10-я Берлинская биеннале пройдет под девизом «Нам не нужен еще один герой», взятым из одноименной песни Тины Тернер. Выставка пройдет с 9 июня по 9 сентября 2018 года.
Источник: berlinbiennale.de