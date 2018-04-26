Мировые автомобильные премьеры смогут увидеть на выставке в Китае с 27 апреля по 4 мая.

25 апреля в Пекине состоялось грандиозное Шоу, по случаю открытия пятнадцатого автосалона Auto China 2018.

Пришедшие смогли лицезреть более ста новинок, которые были предоставлены брендироваными компаниями.

Электрокары привлекли к себе наибольшее количество внимания.

Для Китая очень важно развивать и далее данный вид транспорта, было представлено более 170 моделей с уже совсем иными источниками энергии.

Своими электромобилями похвастались такие фирмы как: Hongqi, BMW, Mercedes-Benz и многие другие.

Особенностью данного мероприятия было то, что организаторы категорически запретили девушкам позировать у автомобилей, но всё-таки некоторые немного схитрили и длинноногих красоток поставили у стендов наградив их должность технического специалиста.

Выставка первые дни работала исключительно для прессы. Более широкая публика сможет посетить выставку уже с 27 апреля по 4 мая.