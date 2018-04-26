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Челябинцы смогут отправиться в космос, не покидая Земли
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Челябинцы смогут отправиться в космос, не покидая Земли 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Только до 13 мая в Челябинске проходит масштабная интерактивная выставка-приключение «Космодрайв».
«Космодрайв» — это путешествие в мир космических технологий для всей семьи!
Площадка экспозиции занимает более 1500 кв. метров в самом центре Челябинска, в ТРЦ «Гагарин Парк». Полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или поуправлять настоящим космическим кораблем? Все это возможно в «Космодрайве»! Гости выставки смогут примерить скафандр, починить МКС, преодолеть гравитацию и послушать свой голос на Венере! Попадая на выставку, посетители не просто гуляют и смотрят на экспонаты. Каждый гость почувствует себя в эпицентре космических событий! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором с одинаково большим удовольствием будут принимать участие взрослые и дети!
В программе выставки:
Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытанияСимуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете с в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией и превращение в звезду!Управление луноходом и марсоходомПримерка скафандраПолнокупольный планетарийЗнакомство с пришельцамиЭкскурсия по МКСПрямое общение с космонавтами с орбитыПосещение плазмокомнаты
Помимо этого, в «Космодрайве» есть увлекательные мастер-классы: соберите луноход, создайте собственную вселенную и порисуйте в пространстве! Интересно? Приходите удивляться в ТРЦ «Гагарин Парк»!
Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»
Где? ТРЦ «Гагарин Парк»
Когда? С сегодняшнего дня по 13 мая  Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.
Подробнее:
космодрайв.рф  ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk
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