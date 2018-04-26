Уральская столица к ЭКСПО-2025 готова

Аркадия Дворковича. Вчера состоялась презентация российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. По этому случаю прошел прием для глав дипломатических миссий стран-членов Международного бюро выставок (МБВ), аккредитованных в России, от имени заместителя председателя правительства России

Он напомнил собравшимся о том, что в начале апреля Президент России Владимир Путин встретился с представителями инспекционной комиссии Международного бюро выставок. В итоге комиссия пришла к выводу, что у Екатеринбурга есть все шансы, чтобы принять главную мировую выставку.

— Для нас очень важны партнёрские связи. Нужно, чтобы мы собрались вместе и обсудили проведение ЭКСПО. Я не сомневаюсь, что каждая из заявленных стран могла бы провести мероприятие на высоком уровне. В России мы готовы приветствовать всех участников стран, как наших друзей, и готовы обсуждать с ними глобальные вопросы. ЭКСПО-2025 — это наша мечта, — заключил Аркадий Дворкович.

Конкурентами уральской столицы являются японская Осака и азербайджанский Баку. По мнению генерального директора Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светланы Сагайдак , напряженные отношения России с некоторыми странами не должны помешать уральской столице выбиться в лидеры.

— Это глобальный проект, он вне политики. У России очень достойная заявка и очень серьезные ожидания. Площадь ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге составит 555 гектаров, и это самая большая территория за всю историю проведения Всемирных выставок. Мероприятие такого рода является драйвером роста экономики. Кроме того, мы ожидаем представителей порядка 150 стран. Такой прием способен улучшить международные отношения, повысить доверие между государствами, — отметила Светлана Сагайдак.

Решение о месте проведения ЭКСПО-2025 будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года. Но уже сейчас уральская столица заявляет о полной готовности к масштабному событию.