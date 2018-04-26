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Нашествие роботов Оренбурге с 28 апреля
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Нашествие роботов Оренбурге с 28 апреля 

АиФ-Оренбург 43 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Это масштабная интерактивная выставка роботов! В «Робополисе» будут представлены десятки роботов из разных стран, роботы-гуманоиды, легендарные Валли-и и Ева, герои саги «Звездные войны» — R2-D2 и BB8.
Кроме того, в «Робополисе» можно научиться двигать предметы силой мысли, рисовать в пространстве, увидеть, как рисует робот-художник, посетить тесла-шоу, погрузиться в мир смешанной и дополненной реальности, а также собрать робота своими руками и забрать его домой!
Трогайте, играйте, спрашивайте, разговаривайте и даже танцуйте с самыми крутыми роботами этой планеты! Уже в субботу уникальный проект стартует в Оренбурге и продлится до 3 июня.
Оценить масштабы удивительного города и разнообразие экспонатов, можно посетив сайт выставки «РОБОПОЛИС». Но увидеть всё это своими глазами — бесценно! Дети до трёх лет смогут посетить выставку бесплатно
Где? мегамолл «Армада»
Когда? 28 апреля по 3 июня
Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании, подробности по ссылке —https://vk.com/topic-164291922_38223155
Подробнее: https://www.instagram.com/robopolisru vk.com/robopolis_orenburg Телефон: 8 961 926 44 94
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге откроется выставка «100 картин художников Оренбуржья» Около 40 тысяч оренбуржцев станцуют «Вальс Победы» под открытым небом СК: по факту ДТП с «неотложкой» проводится проверка
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