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Выставка художника Петра Горбаня открылась в Ставрополе
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Выставка художника Петра Горбаня открылась в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольцы посетят выставку художника Петрa Семёновичa Горбаня, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ставропольского краевого музея изобразительных искусств.
Выставка работ художника-красноармейца приурочена ко дню его рождения: в 2018 году ему исполнилось бы 95 лет. Выходец из бедной семьи, Пётр Семёнович всю жизнь упорно трудился и искал вдохновение в рабочей среде. Хотя писать он начал ещё в отрочестве, война отняла немало времени, и вернуться к занятиям изобразительным искусством он смог, лишь вернувшись с полей сражений с медалями и орденом.
Художник дебютировал на зональной выставке с работой «Газовики Ставрополья». После этого он несколько лет то выставлял по пять-восемь работ на каждом мероприятии, то запирался в мастерской, чтобы наверстать упущенное и усовершенствовать навыки. В последние годы жизни Пётр Горбань решил создать иллюстрации к Ветхому и Новому Завету, в чём он также преуспел.
Многие работы, в том числе, библейские иллюстрации художника, хранятся в музее современного искуссвта «Эратра» в Санкт-Петербурге. Ставропольцы смогут увидеть некоторые образцы его живописи и графики в краевом музее изобразительных искусств в апреле 2018 года.
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