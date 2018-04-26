Центр Костромы изменит Музейное подворье: что там будет?

Музейное подворье объединит в один комплекс Малые Мучные ряды, Рыбные и Мясные, а также чайную, в которой сейчас находится музей природы. На подворье разместятся музеи, рестораны и магазины. Открытие всего комплекса запланировано на 2021 год.

Два корпуса Рыбных рядов уже заканчивают ремонтировать. Здесь сделали новые коммуникации, обновили фасады, заменили крыши и внутреннюю отделку. Сейчас идет монтаж декоративных лепных элементов, рабочие ждут специальные люстры, которые заказаны для здания. Открытие запланировано на август этого года.

У костромских музеев немало интересных экспонатов, которые не показывают из-за того, что нет места. «Музейное подворье» объединит экспозиции сразу нескольких хранилищ: Костромского музея-заповедника, усадьбы «Щелыково» и музея природы.

Часть помещений отдадут музею природы — будет открыт зал с живыми насекомыми, а в подвале первого корпуса Рыбных рядов будет бассейн с редкими обитателями водного мира.

В одном из корпусов разместится выставка старинных кукол. Картинную галерею, которая находится в Рыбных рядах, также ждут изменения.

«Мы сделаем здесь достаточно большой исторический кусок купеческой Костромы, которая сейчас у нас никак нигде не представлена. Во втором корпусе у нас будет большая картинная галерея с художественным салоном, где можно будет художникам продавать свои работы. А на первом этаже будут расположены кафе, ювелирная, льняная лавки», — рассказала ОТРК «Русь» генеральный директор костромского музея-заповедника Наталья Павличкова.

Из Центрального парка планируют сделать лестницу к музейному подворью. Планируется, что «Музейное подворье» станет одной из главных достопримечательностей города.

Напомним, работа над проектом шла с 2013 года. Планируется, что новый проект привлечет не менее 16 тысяч туристов.