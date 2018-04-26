Ещё
Воспитанники ДТДиМ «Восточный» приняли участие в фестивале «Волшебный занавес»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники ДТДиМ «Восточный» приняли участие в фестивале «Волшебный занавес» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
9-й Открытый Фестиваль школьных театров «Волшебный занавес» собрал в ДТДиМ «Восточный» много участников. Мастерство конкурсантов оценивалось в таких номинациях, как вокал, хореография, художественное слово, театр, ИЗО, ДПИ.
Работы по теме «Театр» были представлены в фойе и коридорах Дворца творчества. Их авторы — художники и юные скульпторы из студий «Дизайнерские штучки», «Скульптурная мастерская», «Волшебное стекло», «Фантазия». Представители жюри посмотрели и оценили каждую работу.
В актовом зале воспитанники студий Филипок+» и «Грамотейка» прочли стихи и отрывки из художественных произведений. Стихотворения на русском и иностранном языках прочли юные лингвисты из студий «Занимательный английский», «Играю и разговариваю по-английски», «Увлекательный французский».
Далее жюри оценивало театральные, вокальные и танцевальные номера. С 26 апреля на сайте «Восточный» можно будет узнать о результатах фестиваля.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Культуру народов Севера представят в Сокольниках Дети поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы Молодежная палата района провела очередной концерт-квартирник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал22
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости11
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение