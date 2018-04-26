Воспитанники ДТДиМ «Восточный» приняли участие в фестивале «Волшебный занавес»

9-й Открытый Фестиваль школьных театров «Волшебный занавес» собрал в ДТДиМ «Восточный» много участников. Мастерство конкурсантов оценивалось в таких номинациях, как вокал, хореография, художественное слово, театр, ИЗО, ДПИ.

Работы по теме «Театр» были представлены в фойе и коридорах Дворца творчества. Их авторы — художники и юные скульпторы из студий «Дизайнерские штучки», «Скульптурная мастерская», «Волшебное стекло», «Фантазия». Представители жюри посмотрели и оценили каждую работу.

В актовом зале воспитанники студий Филипок+» и «Грамотейка» прочли стихи и отрывки из художественных произведений. Стихотворения на русском и иностранном языках прочли юные лингвисты из студий «Занимательный английский», «Играю и разговариваю по-английски», «Увлекательный французский».

Далее жюри оценивало театральные, вокальные и танцевальные номера. С 26 апреля на сайте «Восточный» можно будет узнать о результатах фестиваля.