В Музее Победы в Москве представлен портрет уроженца Карелии 

Полковнику Андрею Пашкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Картина художника А. И. Чалова «Портрет Героя Советского Союза комдива А. Н. Пашкова» находится на выставке Музея Победы в Москве «Живая летопись войны».
Андрей Никитич Пашков родился в 1920 году в деревне Ендогуба Беломорского района. В 1932 году его призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, направили в Саратовскую танковую школу, потом он служил в танковых частях Ленинградского военного округа, окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1939 году.
Капитан Пашков участвовал в Советско-финской войне 1939–1940 годов. На фронтах Великой Отечественной войны — с июня 1941 года. Начало войны застало его в Риге.
Герой сражался в оборонительных боях под Шяуляем и Новгородом, участвовал в Тихвинской операции. В январе 1943 года стал командиром полка тяжелых танков во время прорыва блокады Ленинграда. Полковник Пашков с 1944 года командовал 220-й танковой бригадой — она одна из первых частей Советской армии вступила в осажденный Берлин. Однако сам Андрей Никитич уже не дожил до этого момента: он погиб в январе 1945 года в Польше.
6 апреля 1945 года «за умелое командование танковой бригадой, образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» гвардии полковнику Пашкову Андрею Никитовичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Выставка будет проходить до 28 сентября 2018 года.
По материалам: ptzgovorit.ru