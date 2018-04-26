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В Музее Победы в Москве представлен портрет уроженца Карелии
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В Музее Победы в Москве представлен портрет уроженца Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Полковнику Андрею Пашкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Картина художника А. И. Чалова «Портрет Героя Советского Союза комдива А. Н. Пашкова» находится на выставке Музея Победы в Москве «Живая летопись войны».
Андрей Никитич Пашков родился в 1920 году в деревне Ендогуба Беломорского района. В 1932 году его призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, направили в Саратовскую танковую школу, потом он служил в танковых частях Ленинградского военного округа, окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1939 году.
Капитан Пашков участвовал в Советско-финской войне 1939–1940 годов. На фронтах Великой Отечественной войны — с июня 1941 года. Начало войны застало его в Риге.
Герой сражался в оборонительных боях под Шяуляем и Новгородом, участвовал в Тихвинской операции. В январе 1943 года стал командиром полка тяжелых танков во время прорыва блокады Ленинграда. Полковник Пашков с 1944 года командовал 220-й танковой бригадой — она одна из первых частей Советской армии вступила в осажденный Берлин. Однако сам Андрей Никитич уже не дожил до этого момента: он погиб в январе 1945 года в Польше.
6 апреля 1945 года «за умелое командование танковой бригадой, образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» гвардии полковнику Пашкову Андрею Никитовичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Выставка будет проходить до 28 сентября 2018 года.
По материалам: ptzgovorit.ru
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