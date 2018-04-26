Фестиваль керамики «Красота, рожденная в огне» пройдет в Нижнем Новгороде

В этом году фестиваль пройдет уже в 19-й раз. В нем примут участие более 20 мастеров и 13 творческих коллективов из разных городов Нижегородской области. На выставке зрители увидят около 400 уникальных изделий, созданных в соавторстве с огнем. Среди них скульптуры людей и животных, панно, авторские шахматы, часы, глиняные игрушки, вазы и множество других работ.

Авторы лучших произведений получат награды по итогам фестиваля. Работы будут оцениваться по нескольким номинациям: «Скульптура и скульптурная композиция», «Украшения и ювелирные изделия», «Декоративное панно», «Предметы интерьера» и ряд других. Также учреждены призы для детских коллективов и молодых мастеров.

В рамках фестиваля также состоятся мастер-классы для детей и взрослых. Завершится он 15 июня.