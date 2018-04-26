Полковую пушку образца 1943 г. покажут посетителям «Нового Манежа»

Музей Победы передал для экспозиции «Нового Манежа» полковую пушку образца 1943 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Полковая пушка образца 1943 г. отправлена 25 апреля из Музея Победы в «Новый Манеж». Вместе с другими раритетными экспонатами из коллекции музея она займет достойное место на выставке Российского государственного архива социально-политической истории «1943. В штабах Победы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, выставка «1943. В штабах Победы» откроется 7 мая в «Новом Манеже» и будет посвящена государственному управлению в годы Великой Отечественной войны. В свою очередь, в пресс-службе «Манежа» добавили, что в экспозицию включено более 500 документов об основных событиях 1943 г. — переломного года Великой Отечественной войны. «У посетителей есть уникальная возможность прочесть документы, написанные прямо в штабах будущей Победы, понять, в какой сложной и тяжелой обстановке разрабатывались, принимались и проводились в жизнь важнейшие решения военного времени», — подчеркнули в пресс-службе.

Василия Соколовского, Там добавили, что помимо архивных документов на выставке экспонируется более 400 музейных предметов. Среди них личные вещи Иосифа Сталина, патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), Василия Чуйкова Леонида Утесова , оружие периода Великой Отечественной войны, личные вещи партизан, трофеи. Воссозданы интерьеры кабинета И. Сталина в Кремле, зала заседаний Тегеранской конференции, кабинета военного конструктора.

Важным элементом выставочного проекта является интерактивный модуль с фотографиями участников Великой Отечественной войны — «Штаб памяти». Организаторы выставки приглашают посетителей принести фотографии своих родственников-фронтовиков и разместить их на стене памяти.

Выставка продлится до 24 июня 2018 г.