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У этой купающейся девушки есть маленький секрет, о котором вы даже не догадываетесь!
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У этой купающейся девушки есть маленький секрет, о котором вы даже не догадываетесь! 

Карельские вести 1 час назад
Перед вами невероятные картины американского художника Мэтта Стори, работающего в жанре гиперреализма. Его полотна получаются такими правдоподобными, что их трудно отличить от фотографий.
Как известно, для создания шедевров одного таланта мало. Нужно прилаживать очень много усилий и каждый день оттачивать свое мастерство. Мэтт Стори своим примером подтверждает эту истину. Он работает 7 дней в неделю по 12 часов в сутки!
Художник говорит, что живопись — это его главная страсть и любимое дело всей жизни, поэтому ему не жалко тратить на нее так много времени.
Стори рисует с детства.
Он долго работал иллюстратором на телевизионном канале.
Более 20 лет художник создает невероятные по красоте шедевры в своей студии.
Картины Мэтта у меня ассоциируются с релаксической музыкой. Они так же умиротворяют и успокаивают. Взгляните сами!
Именно таким должно быть современное искусство — ярким, насыщенным, легким, умиротворяющим и глубоким! Если вы тоже восхищены работами этого гиперреалиста, поделитесь статьей с друзьями!
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