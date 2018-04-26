У этой купающейся девушки есть маленький секрет, о котором вы даже не догадываетесь!

Перед вами невероятные картины американского художника Мэтта Стори, работающего в жанре гиперреализма. Его полотна получаются такими правдоподобными, что их трудно отличить от фотографий.

Как известно, для создания шедевров одного таланта мало. Нужно прилаживать очень много усилий и каждый день оттачивать свое мастерство. Мэтт Стори своим примером подтверждает эту истину. Он работает 7 дней в неделю по 12 часов в сутки!

Художник говорит, что живопись — это его главная страсть и любимое дело всей жизни, поэтому ему не жалко тратить на нее так много времени.

Стори рисует с детства.

Он долго работал иллюстратором на телевизионном канале.

Более 20 лет художник создает невероятные по красоте шедевры в своей студии.

Картины Мэтта у меня ассоциируются с релаксической музыкой. Они так же умиротворяют и успокаивают. Взгляните сами!

Именно таким должно быть современное искусство — ярким, насыщенным, легким, умиротворяющим и глубоким! Если вы тоже восхищены работами этого гиперреалиста, поделитесь статьей с друзьями!