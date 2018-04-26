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Пермский художник нарисовал на стене дома четырехметровый портрет писателя Антона Чехова
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Пермский художник нарисовал на стене дома четырехметровый портрет писателя Антона Чехова 

59.ru 58 минут назад
Фото: 59.ru
Пермский художник Николай Старков нарисовал на фасаде пятиэтажного дома на улице Леонова писателя Антона Павловича Чехова. Портрет появился по заказу книжного магазина «Лира».
Идею нарисовать на фасаде дома портрет русского литературного классика предложили владельцы книжного магазина. Они выбирали между писателями и остановились на Антоне Павловиче Чехове — писателе, чье имя связано с Пермью.
— Мы хотели привлечь внимание к своему магазину и искали узнаваемое лицо классика, которого знают и взрослые и дети, — рассказала 59.ru заместитель директора магазина Лира Теплоухова. — Кроме того, Чехов связан с Пермью — он был в нашем городе дважды и писал «Трех сестер» в Перми. Поэтому мы решили, что это достаточное основание, чтобы выбрать именно Чехова.
Вход в магазин украшают книги
В высоту портрет писателя получился около 4,5 метра. Он находится на высоте четвертого этажа. Чехова хорошо видно с шоссе Космонавтов и улицы Мира. Кроме портрета на стене для привлечения клиентов Николай Старков разрисовал книгами входную группу в книжный магазин.
Ранее стрит-арт художник Александр Жунев повесил на забор у пермской набережной яйцо-глаз.
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