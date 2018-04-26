Пермский художник нарисовал на стене дома четырехметровый портрет писателя Антона Чехова

Пермский художник Николай Старков нарисовал на фасаде пятиэтажного дома на улице Леонова писателя Антона Павловича Чехова . Портрет появился по заказу книжного магазина «Лира».

Идею нарисовать на фасаде дома портрет русского литературного классика предложили владельцы книжного магазина. Они выбирали между писателями и остановились на Антоне Павловиче Чехове — писателе, чье имя связано с Пермью.

— Мы хотели привлечь внимание к своему магазину и искали узнаваемое лицо классика, которого знают и взрослые и дети, — рассказала 59.ru заместитель директора магазина Лира Теплоухова. — Кроме того, Чехов связан с Пермью — он был в нашем городе дважды и писал «Трех сестер» в Перми. Поэтому мы решили, что это достаточное основание, чтобы выбрать именно Чехова.

Вход в магазин украшают книги

В высоту портрет писателя получился около 4,5 метра. Он находится на высоте четвертого этажа. Чехова хорошо видно с шоссе Космонавтов и улицы Мира. Кроме портрета на стене для привлечения клиентов Николай Старков разрисовал книгами входную группу в книжный магазин.