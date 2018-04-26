Выставка работ ученика Архипа Куинджи пройдет в Нижнем Новгороде

Иван Шультце. Зимний закат. Выставка работ ученика Архипа Куинджи пройдет в Нижнем НовгородеВпервые в Нижнем Новгороде открывается монографическая выставка известного русского живописца, мастера пейзажной живописи и, по признанию современников, истинного «волшебника света» — Ивана Федоровича Шультце (1874–1939). Выставка пройдет с 28 апреля по 2 июля в Нижегородском государственном художественном музее.

Масштабная выставка художника в Нижнем Новгороде — это уникальный проект, посвященный репатриации русского искусства, который продолжит знакомство россиян с творчеством Ивана Шультце. После успешных выставок в Государственном музее Самары, музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов в Москве и Центре искусств Храма Христа-Спасителя в Москве произведения художника демонстрируются в Нижнем Новгороде.

Работы Ивана Шультце отражают опыт знаменитых классиков русского искусства XIX века и по праву относятся к лучшим образцам русского реалистического пейзажа. Будучи талантливым учеником Константина Крыжицкого и Архипа Куинджи, он создавал картины, которые высоко ценились в Российской Империи: так, среди его почитателей была венценосная семья Романовых. Сегодня его работы можно увидеть в Вашингтонском государственном художественном музее, в Государственном музее Hillwood, в Музее изобразительного искусства в Индианаполисе, в Музее Baburizza в Чили, в Монреальском музее изящных искусств и многих других музейных и частных собраниях.

На протяжении всей жизни Ивана Шультце ценили как блестящего портретиста природы. С 1906 по 1916 годы его работы участвовали в регулярных выставках Академии художеств и Товарищества художников в Петербурге и Москве, их приобретали многие русские коллекционеры, среди его ценителей был Карл Фаберже . В начале 1920-х годов, не приняв Октябрьскую революцию, Шультце уехал в Париж, и его имя в России было предано забвению, но стало широко известно в Европе и Америке.

Работы Ивана Фёдоровича Шультце вызывали огромный интерес у самых известных галеристов Парижа, Лондона, Чикаго и Нью-Йорка, таких как Жерар Фрерре, Артур Тусс, Джон Леви, Артур Акерманн и Эдуард Жонас (галерист и в дальнейшем куратор музея Коньяк-Жэ в Париже). Жонас, будучи известнейшим знатоком старого искусства, лишь однажды выставил работы современного ему художника — и это были произведения Шультце. Проходившие с большим успехом выставки мастера укрепили его имя среди представителей художественной критики, признавших его «волшебником света».

В 2015 году по инициативе главы русского отдела аукционного дома Koller (Швейцария) Вадима Гончаренко для сохранения наследия художника был создан «Фонд имени Ивана Федоровича Шультце». Сегодня в Фонде хранится часть работ художника, а также находятся архивные документы. «Мы успели глубоко погрузиться в мир Ивана Федоровича Шультце, стараясь получше узнать его, обнаружить его мысли и чувства, понять его поступки. С каждым новым элементом мозаики облик того, настоящего, Шультце, становился все более отчетлив. И хотя в его биографии по-прежнему есть пробелы, все же бесспорно то, что „волшебник света“, как его называли, был истинным гением в области реалистического искусства», — говорит президент Фонда Беттина Гончаренко.

На выставке представлено более 50 значимых работ периода жизни художника в России до 1920 года и эмиграции с 1921 по 1939 год из собственного собрания Фонда, частных коллекций России, Франции, Германии, Швейцарии и Канады, Российского государственного музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

Частью экспозиции являются оригинальные почтовые открытки 1912–1916 годов, написанные Шультце. Наряду с работами Репина, Куинджи, Архипова, Маковского, Сурикова, пейзажи художника эффектно украшали миниатюрные бланки «открытых писем». Именно так называлась дореволюционная почтовая открытка — важнейший источник для изучения творчества многих выдающихся художников сегодня.

К выставке издан каталог произведений И. Ф. Шультце.

Выставка открыта ежедневно с 11.00 до 18.00, в четверг с 12.00 до 20.00, выходной день — вторник. 0+

Стоимость билетов: полный билет — 250 р., льготный билет — 150 р.

Справки по телефону: 439-13-73, 419-68-90.

www.artmuseumnn.ru