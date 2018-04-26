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История рискованного, спонтанного и сложного решения
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История рискованного, спонтанного и сложного решения 

Карельские вести 38 минут назад
Взять собаку из приюта — это очень благородно. Но такое сможет пойти далеко не каждый. Художник Bird Born решил рассказать о своем личном опыте. Он решил рискнуть, и вот что из этого вышло.
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