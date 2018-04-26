Рисовать «Сказку» научат детей в Черемушках

Завтра в центре культуры и искусства «Меридиан» дети найдут свое оригинальное художественное решение на тему «Сказки» и воплотят его на бумаге в красках.

Проведет мастер-класс Светлана Синева — член Союза художников России. Картины художницы находятся во многих частных собраниях в России. Для участия в мероприятии надо принести с собой гуашь с белилами, нежесткую кисть, карандаш и ластик, листы ватмана А2 и А3, а также бумагу для палитры. Не помешает участникам фантазия и, конечно же, хорошее настроение.

Вход в малый зал «Меридиана» будет осуществляться по предъявлению распечатанного бесплатного билета, который можно получит, зарегистрировавшись на сайте центра. Пройдет мастер-класс с 16:00 до 18:00.